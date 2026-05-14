Adrian Mutu l-a făcut praf după ce Cristi Chivu a reușit eventul cu Inter: „Mourinho, stai în banca ta! Prea exagerat. Anul ăsta tu iei notițe”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a câștigat în acest sezon atât campionatul în Serie A cât și Cupa Italiei. Eventul reușit de antrenorul român în Italia este o performanță uriașă, care a stârnit un val de reacții atât peste hotare, cât și în țară. Adrian Mutu a vorbit în direct despre fostul său coleg de națională și l-a pus la punct pe Jose Mourinho după declarațiile recente la adresa fostului fundaș central.

Adrian Mutu l-a făcut praf pe Jose Mourinho după ce Cristi Chivu a făcut eventul cu Inter

, fiind primul antrenor care a reușit eventul cu „nerazzurri” după 16 ani. , iar după adjudecarea Cupei Italiei . Adrian Mutu a reacționat în direct la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ și a ținut să îl pună la punct pe Jose Mourinho pentru atitudinea sa față de fostul său elev.

ADVERTISEMENT

„Am văzut foarte multe întrebări despre Mourinho, îi puneau și tot nu înțeleg de ce. Aici e vorba despre Cristi Chivu, nu despre Jose Mourinho, indiferent ce a făcut Mourinho. Unele întrebări mi s-au părut și mie chiar prea exagerate. Întrebau dacă antrenorul ăla… Dacă Jose Mourinho nu știu ce. Au fost vreo patru întrebări despre Jose Mourinho, dar Cristi a știu să le răspundă când le-a zis că acum el este acolo, nu Jose Mourinho.

Cristi a demonstrat că își merită locul acolo. A câștigat Cupa și campionatul și tu tot pui întrebări despre Mourinho… mamă ce mare influență a avut asupra lui Cristi. Zici că a luat Mourinho campionatul. Mourinho cam cu asta a rămas în ultimul timp… Cu toate că un antrenor respectat în lumea fotbalului și a câștigat foarte multe trofee, dar în ultimul timp a rămas mai mult cu declarațiile… Putea să fie mult mai laudativ la adresa lui Cristi Mai, mai generos. L-am văzut și eu reținut… A câștigat Cristi acum, stai în banca ta!. Anul ăsta, Mourinho trebuia să ia notițe de la Chivu, nu invers”, a spus inițial Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Cum a caracterizat Adrian Mutu performanța atinsă de Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu a reușit în primul său sezon ca antrenor principal la Inter să câștige campionatul și Cupa, fiind al treilea tehnician din istoria clubului care reușește eventul. Adrian Mutu a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg de la echipa națională. „Este ceva extraordinar ce a reușit Cristi Chivu. Felicitări lui. Chiar citeam interviurile lui, când spunea prin ce a trecut și mai multă lume la începutul sezonului nu-i dădea credit. A reușit să întoarcă, să demonstreze tuturor care au vorbit cu neîncredere despre el că e un antrenor capabil. E un lucru extraordinar. Nu mă gândeam dacă va câștiga sau nu eventul. Mă gândeam că are mare mare posibilitate de a câștiga pentru că are o echipă foarte puternică în spate.

ADVERTISEMENT

El fiind și de acolo, din familia lui Inter, ca să spun așa, cunoaște foarte bine ambientul și a reușit să gestioneze foarte bine anumite situații, mai ales cele dificile. Inter trebuie să-și îmbunătățească performanțele pentru sezonul următor în Champions League, pentru că echipa poate să devină și mai bună. Exact ce spunea el. Se vede că jucătorii îl plac și l-au răsplătit în acest sens. Jucătorii ăștia pot fi capricioși, au și ei personalitatea lor, câștigă și foarte mulți bani, sunt și jucători faimoși, jucători de echipe naționale puternice, adică nu e ușor să gestionezi un vestiar ca ăsta, mai ales momentele dificile. Cristi a reușit și a făcut-o foarte bine”, a mai spus „Briliantul”.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Chivu și Inter în viziunea lui Mutu

Mutu consideră că va urma un nou sezon plin de presiune pentru Cristi Chivu și echipa sa, însă este convins că lumea nu îl va mai trata pe antrenorul român cu scepticism. „Pentru Inter și pentru Cristi va fi dificil oricum, indiferent dacă câștigă sau nu, presiunea e continuă la Inter. E o echipă mare, echipă care în fiecare an își dorește câștigarea campionatului în special și a Cupei, dar și o și accedere în finala de Champions League.

Ei vor tot timpul să fie acolo sus, ceea ce e normal. Deci următorul sezon pentru Cristi va fi cam la fel, cu aceeași presiune. Toată lumea îl va aborda cu mai mare încredere, adică nu o să mai fie așa sceptici la adresa lui, pentru că a câștigat, a demonstrat, dar presiunea va fi la fel”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

21 este numărul de campionate câștigate de Inter

10 este numărul Cupelor la care a ajuns Inter