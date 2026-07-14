Adrian Mutu l-a făcut praf după Franța – Spania 0-2: „A fost sub orice critică! Jucător de Liga 2!”

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Adrian Mutu (47 de ani) a făcut o analiză asupra meciului Franța – Spania 0-2, disputat marți seară în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Golurile „Furiei Roja” au fost marcate de Mikel Oyarzabal din penalty în minutul 22, respectiv Pedro Porro în minutul 58.

Ce jucător a criticat Adrian Mutu după Franța – Spania 0-2

Lovitura de la 11 metri din prima repriză a fost comisă de Lucas Digne, titular și în această partidă în naționala lui Didier Deschamps, la scurt timp după ce a revenit la Paris Saint-Germain. Per total prestația sa din acest meci a fost una modestă, motiv pentru care de altfel a și fost înlocuit cu Theo Hernandez, însă abia în minutul 72.

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El a fost jucătorul cel mai aspru criticat de Adrian Mutu la finalul partidei. Fostul mare atacant al României a apreciat că Digne a fost depășit de adversarii săi mai la toate fazele, chestiune care l-a făcut chiar pe „Briliant” să îl compare cu un „jucător de Liga 2” după această evoluție contra Spaniei.

Ce a spus Adrian Mutu despre Lamine Yamal

De asemenea, fostul internațional român a mai punctat și că, în contextul dat, intrarea lui Theo Hernandez pe teren a fost de bun augur pentru francezi, chiar dacă în cele din urmă s-a dovedit a fi în zadar, și l-a criticat și pe Michael Olise. În schimb, Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă la adresa spaniolilor Lamine Yamal și Marc Cucurella.

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„Digne a fost sub orice critică. Nu numai Yamal, toți l-au dinamitat. Parcă era un jucător de Liga 2. În schimb, s-a simțit când a intrat Theo Hernandez. Olise a fost și el șters, Cucurella a făcut un joc genial. E greu să o bați pe Spania, se apară genial. Nu poți ajunge la poartă, stau foarte bine în teren Spania”, în direct la Antena 1 după

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