Sport

Adrian Mutu l-a făcut praf după Franța – Spania 0-2: „A fost sub orice critică! Jucător de Liga 2!”

Adrian Mutu, reacție dură după Franța - Spania 0-2! Ce fotbalist a fost luat în colimator de „Briliant”: „A fost sub orice critică! Parcă era un jucător de Liga 2”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.07.2026 | 00:32
Adrian Mutu la facut praf dupa Franta Spania 02 A fost sub orice critica Jucator de Liga 2
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu a făcut praf un jucător după Franța - Spania 0-2. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani) a făcut o analiză asupra meciului Franța – Spania 0-2, disputat marți seară în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Golurile „Furiei Roja” au fost marcate de Mikel Oyarzabal din penalty în minutul 22, respectiv Pedro Porro în minutul 58.

Ce jucător a criticat Adrian Mutu după Franța – Spania 0-2

Lovitura de la 11 metri din prima repriză a fost comisă de Lucas Digne, titular și în această partidă în naționala lui Didier Deschamps, la scurt timp după ce a revenit la Paris Saint-Germain. Per total prestația sa din acest meci a fost una modestă, motiv pentru care de altfel a și fost înlocuit cu Theo Hernandez, însă abia în minutul 72.

ADVERTISEMENT

El a fost jucătorul cel mai aspru criticat de Adrian Mutu la finalul partidei. Fostul mare atacant al României a apreciat că Digne a fost depășit de adversarii săi mai la toate fazele, chestiune care l-a făcut chiar pe „Briliant” să îl compare cu un „jucător de Liga 2” după această evoluție contra Spaniei.

Ce a spus Adrian Mutu despre Lamine Yamal

De asemenea, fostul internațional român a mai punctat și că, în contextul dat, intrarea lui Theo Hernandez pe teren a fost de bun augur pentru francezi, chiar dacă în cele din urmă s-a dovedit a fi în zadar, și l-a criticat și pe Michael Olise. În schimb, Adrian Mutu a avut cuvinte de laudă la adresa spaniolilor Lamine Yamal și Marc Cucurella.

ADVERTISEMENT
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
Digi24.ro
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest

„Digne a fost sub orice critică. Nu numai Yamal, toți l-au dinamitat. Parcă era un jucător de Liga 2. În schimb, s-a simțit când a intrat Theo Hernandez. Olise a fost și el șters, Cucurella a făcut un joc genial. E greu să o bați pe Spania, se apară genial. Nu poți ajunge la poartă, stau foarte bine în teren Spania”, a spus Adrian Mutu în direct la Antena 1 după Franța – Spania 0-2. 

ADVERTISEMENT
O spun 96 de ani de istorie: Cupa Mondială 2026 și-a aflat deja...
Digisport.ro
O spun 96 de ani de istorie: Cupa Mondială 2026 și-a aflat deja marea câștigătoare!
  • 1.70 este acum cota SUPERBET pentru pronosticul „Spania câștigă Campionatul Mondial”
Veteranul de la FCSB, out din echipă! Anunțul lui Mihai Stoica
Fanatik
Veteranul de la FCSB, out din echipă! Anunțul lui Mihai Stoica
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani...
Fanatik
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
Amatorism total la Campionatul Mondial! Ce a făcut arbitrul din El Salvador la...
Fanatik
Amatorism total la Campionatul Mondial! Ce a făcut arbitrul din El Salvador la Franța – Spania, în timp ce Istvan Kovacs a fost trimis acasă
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din...
iamsport.ro
Mutu și Contra 'au picat ca niște fraieri' în capcana unei vedete din filme pentru adulți: 'De asta erau la geam!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!