Adrian Mutu l-a făcut praf pe atacantul FCSB: „E un corp străin acolo. Îl accidentează mingea”. Pe cine scoate Drăguș din primul „11”

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Adrian Mutu a analizat variantele pe care FCSB le are pentru postul de atacant central și a ales fotbalistul care ar trebui să fie titular în ofensiva roș-albaștrilor. „Briliantul” a explicat de ce Garita nu se potrivește stilului de joc al echipei și a dezvăluit pe cine vede drept soluția ideală pentru Laurențiu Reghecampf.

Adrian Mutu l-a făcut praf pe atacantul FCSB după derby-ul cu Rapid: „Mingea îl accidentează!” Pe cine vrea titular

Adrian Mutu a analizat din derby-ul dintre FCSB și Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1. Fostul mare internațional român a remarcat că atacantul a fost, poate, singurul jucător al formației pregătite de Laurențiu Reghecampf care nu s-a ridicat la nivelul confruntării de pe Arena Națională. Mutu a explicat că problema nu ține neapărat de calitățile individuale ale vârfului, ci de faptul că profilul său nu se potrivește cu stilul de joc al FCSB.

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„Garita, cum am spus… Nu am nimic cu el. Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară. E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului. Mingea îl accidentează pe Garita.

Nu trebuie să fii foarte dur cu el. Nu se mulează pe jocul FCSB-ului, cel pe care l-am văzut în repriza a doua. Caută spații mici. Totul se joacă rapid. Lucrurile astea nu fac parte din calitățile lui Garita. Nu le are. E un jucător de contraatac”, a precizat Adi Mutu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Mutu îl vrea titular pe Denis Drăguș la FCSB! Pe cine scoate din echipa lui Laurențiu Reghecampf

Mai mult, Adrian Mutu este de părere că Stoian reprezintă o soluție mult mai potrivită pentru ofensiva FCSB. Fostul atacant consideră că tânărul fotbalist se integrează mai bine în jocul colectiv al roș-albaștrilor, participă la combinații și oferă mai multă fluiditate acțiunilor ofensive. Totuși, „Briliantul” este convins că postul de atacant central îi va reveni lui Denis Drăguș,

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„Stoian nu a strălucit aseară, dar mi-a plăcut. Intră în combinații. A dat și pasa de gol. E un jucător care, deși e foarte tânăr, are un mare potențial. E mobil. Se mulează bine pe jocul de pase al FCSB-ului. Asta s-a văzut aseară. Pe Drăguș l-aș vedea în primul 11 în locul lui Stoian. Sunt pe același stil. Jucători mobili. Drăguș e mai tehnic. Boutatou și Drăguș sunt doi jucători care nu au nevoie de indicații tactice. Trebuie lăsați să interpreteze cum vor ei faza ofensivă”, a mai spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.