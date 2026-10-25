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Adrian Mutu l-a făcut praf pe atacantul FCSB: „E un corp străin acolo. Îl accidentează mingea”. Pe cine scoate Drăguș din primul „11”

Alex Bodnariu
25.10.2026 | 18:45
Adrian Mutu la facut praf pe atacantul FCSB E un corp strain acolo Il accidenteaza mingea Pe cine scoate Dragus din primul 11
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu îl vrea titular pe Denis Drăguș la FCSB! Pe cine scoate din echipa lui Laurențiu Reghecampf
Adrian Mutu îl vede pe Denis Drăguș titular la FCSB imediat după revenirea pe teren. „Briliantul” a dezvăluit cine ar trebui să iasă din primul 11 al lui Laurențiu Reghecampf.
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Adrian Mutu a analizat variantele pe care FCSB le are pentru postul de atacant central și a ales fotbalistul care ar trebui să fie titular în ofensiva roș-albaștrilor. „Briliantul” a explicat de ce Garita nu se potrivește stilului de joc al echipei și a dezvăluit pe cine vede drept soluția ideală pentru Laurențiu Reghecampf.

Adrian Mutu l-a făcut praf pe atacantul FCSB după derby-ul cu Rapid: „Mingea îl accidentează!” Pe cine vrea titular

Adrian Mutu a analizat prestația lui Garita din derby-ul dintre FCSB și Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 4-1. Fostul mare internațional român a remarcat că atacantul a fost, poate, singurul jucător al formației pregătite de Laurențiu Reghecampf care nu s-a ridicat la nivelul confruntării de pe Arena Națională. Mutu a explicat că problema nu ține neapărat de calitățile individuale ale vârfului, ci de faptul că profilul său nu se potrivește cu stilul de joc al FCSB.

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„Garita, cum am spus… Nu am nimic cu el. Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară. E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului. Mingea îl accidentează pe Garita.

Nu trebuie să fii foarte dur cu el. Nu se mulează pe jocul FCSB-ului, cel pe care l-am văzut în repriza a doua. Caută spații mici. Totul se joacă rapid. Lucrurile astea nu fac parte din calitățile lui Garita. Nu le are. E un jucător de contraatac”, a precizat Adi Mutu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Mutu îl vrea titular pe Denis Drăguș la FCSB! Pe cine scoate din echipa lui Laurențiu Reghecampf

Mai mult, Adrian Mutu este de părere că Stoian reprezintă o soluție mult mai potrivită pentru ofensiva FCSB. Fostul atacant consideră că tânărul fotbalist se integrează mai bine în jocul colectiv al roș-albaștrilor, participă la combinații și oferă mai multă fluiditate acțiunilor ofensive. Totuși, „Briliantul” este convins că postul de atacant central îi va reveni lui Denis Drăguș, odată ce internaționalul român va depăși problemele medicale și va fi din nou apt de joc.

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„Stoian nu a strălucit aseară, dar mi-a plăcut. Intră în combinații. A dat și pasa de gol. E un jucător care, deși e foarte tânăr, are un mare potențial. E mobil. Se mulează bine pe jocul de pase al FCSB-ului. Asta s-a văzut aseară. Pe Drăguș l-aș vedea în primul 11 în locul lui Stoian. Sunt pe același stil. Jucători mobili. Drăguș e mai tehnic. Boutatou și Drăguș sunt doi jucători care nu au nevoie de indicații tactice. Trebuie lăsați să interpreteze cum vor ei faza ofensivă”, a mai spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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