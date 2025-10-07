Adrian Mutu l-a pus la punct pe Alex Dobre, după ce rapidistul, proaspăt împăcat cu galeria, a înjurat Dinamo: „Nu ești un Săpunaru sau Șumudică. Mi se pare cam mult”

, scor 3-1, însă la finalul partidei a făcut un gest pentru care a fost criticat. Internaționalul român a adresat injurii rivalei Dinamo, înainte de derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie. Adrian Mutu a vorbit despre această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu l-a pus la punct pe Alex Dobre

Adrian Mutu e de părere că gestul lui Alex Dobre a fost unul complet nepotrivit, ținând cont de statutul de căpitan al acestuia, dar și de faptul că jucătorul Rapidului reprezintă și echipa națională a României. „Pe Săpunaru puteai să-l înțelegi, pe el nu. Pentru că abia a ajuns la Rapid, de asta există critici, după părerea mea.

Nu sunt de acord să înjuri, eu cred că suporterul se poate exprima în orice fel, dar tu trebuie să menții o atitudine și un comportament decent, sportiv și fair-play. (n.r. și să ai personalitatea ta ca jucător) Exact. Lucrurile astea, cu înjurături față de altă echipă, când tu abia ai ajuns, nici măcar nu ești un Săpunaru sau un Șumudică, care sunt crescuți acolo… mi se pare cam mult și forțată pe undeva.

(n.r. acest tip de comportament îți aduce prejudicii pe termen mediu și lung, în carieră?) Normal, să nu uităm că el nu e doar un jucător al Rapidului, ci și un jucător care poate să devină o piesă importantă la echipa națională, iar atunci are nevoie de tot publicul și sunt foarte mulți dinamoviști”, a afirmat fostul mare atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ce decizie a luat Adrian Mutu într-o situație similară cu cea a lui Alex Dobre

Adrian Mutu a dezvăluit că a refuzat să jignească echipele rivale în perioada în care era antrenor la Rapid. „În afară de conduita pe care trebuie să o ai în teren, pe parcursul meciului, dar și înainte și după, tu trebuie să te gândești că reprezinți și România, echipa națională, iar acolo ai suporteri de toate felurile.

Problema asta am avut-o și eu și nu am fost de acord cu asta la Rapid, pentru că am zis ‘În acest moment, eu sunt antrenorul Rapidului, dar eu am fost un jucător al echipei naționale și nu o să înjur vreodată un suporter român. Respect pe toată lumea’.

Dobre a greșit, eu spun că nu e un comportament de căpitan, l-a luat valul după două goluri probabil, e încă tânăr. El trebuie să conducă Rapidul prin eleganță, prin seriozitate, prin muncă, nu prin astfel de gesturi”, a declarat fostul mare internațional în exclusivitate pentru FANATIK. Cel mai probabil, .