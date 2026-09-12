Adrian Mutu „l-a taxat” pe Nuno Campos după Csikszereda – Dinamo 1-3: „Ce facem?”

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Dinamo s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Csikszereda în etapa a 9-a din SuperLiga României, însă Adrian Mutu nu a fost impresionat de jocul „câinilor” din a doua repriză. Mai mult decât atât, „Briliantul” l-a înțepat pe Nuno Campos după declarațiile portughezului cu privire la obiectivele clubului.

Adrian Mutu a tras un semnal de alarmă după Csikszereda – Dinamo 1-3

Adrian Mutu, fost fotbalist la Dinamo București, „Briliantul” a explicat că aceste lucruri ar trebui să-i dea serios de gândit lui Nuno Campos, întrucât o echipă mare nu-și poate permite să joace bine doar o jumătate de meci.

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Mai mult decât atât, fostul internațional român l-a înțepat pe portughez după ce acesta a declarat că obiectivul clubului nu este câștigarea campionatului, deși se află pe prima poziție în clasament: „Dacă ei nu declară că vor titlul, ce facem? Eu cred că ăsta e un meci care ne arată două fețe ale lui Dinamo. Una din prima repriză, una foarte bună. Și a doua mai puțin bună, spre rău, părerea mea. Să nu uităm că joci cu echipa de pe ultimul loc. Nu reușești să concluzionezi anumite faze, să reproduci același joc din prima repriză. S-a întâmplat pe tot parcursul acestui început de campionat. De asta spun că au fost la Dinamo momente care mi-au plăcut și momente care nu mi-au plăcut.

Mi-a plăcut Dinamo în prima repriză, dar ceva îngrijorător în repriza a doua. Îngrijorarea pentru Nuno Campos ar trebui să fie jocul echipei pentru că echipa joacă jumătate de meci. Dinamo a jucat cu ultimul loc”, a spus Adrian Mutu la

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Ce a spus Nuno Campos despre obiectivul lui Dinamo

După ce a câștigat și derby-ul cu FCSB și s-a detașat la două puncte de locul al doilea, deși suporterii speră ca trofeul să vină în „Ștefan cel Mare” după două decenii de secetă.

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„Echipele care se luptă pentru titlu nu suntem noi. Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu. Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, a declarat Nuno Campos.