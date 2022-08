Adrian Mutu, la psiholog după episodul consumului de droguri: ”Am trăit o rușine”

În anii 2000, Adrian Mutu era în cea mai bună formă a carierei. La doar 20 de ani, ajungea la Chelsea și reușea, repede, să se impună ca unul dintre favoriții echipei londoneze. Cu toate acestea, cariera lui acolo se prăbușea când, la un test banal, s-a descoperit că a consumat cocaină.

Adrian Mutu, la psiholog, din cauza drogurilor

Adrian Mutu a povestit în cadrul despre momentul care, practic, ar fi putut să îl coste toată cariera de fotbalist. Antrenorul echipei Rapid București nu a ocolit subiectul sensibil al consumului de droguri și a dezvăluit că a avut nevoie de ajutor de specialitate.

”Eu chiar sunt un exemplu de ce înseamnă să-ți revii atunci când ești jos. (…) Am trecut prin iad și știu cum e (…) Tineretul trebuie să fie pregătit așa cum nu am fost eu când s-a întâmplat. Mulți ani de zile am trăit o rușine pentru ceea ce am făcut.

Nu înțelegeam de ce, până am fost și am vorbit cu persoane care sunt capabile să îți pună ordine în gânduri și să te ajute să te înțelegi mai bine”, a dezvăluit Adrian Mutu, ajuns la 43 de ani, în cadrul podcastului La mijloc.

Mai mult chiar, a mai explicat fostul atacant de legendă al Naționalei noastre, acum și-a dat seama că exemplul pe care l-ar fi dat nu este unul demn de urmat de alți tineri. Din acest motiv, a explicat el, lumea ar trebui să învețe din greșelile lui, nu să le repete.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre căsniciile eșuate

Adrian Mutu este la al treilea mariaj. , cei doi având interese diferite, dar au rămas în relații acceptabile de dragul fiului pe care îl au împreună, Mario.

Cel de-al doilea mariaj al fostului atacant, cel cu Consuelo, s-a terminat după câțiva ani, din dragostea lor rezultând și două fete. Acum, Adrian Mutu este căsătorit cu frumoasa timișoreancă Sandra, cei doi având împreună un băiețel, pe Thiago.

”Mi-am dat seama că sunt, de fapt, exemplu pentru toată lumea. Sunt chiar exemplu. Eu nu am rămas acolo. Și căsătoriile eșuate pe care le-am avut m-au adus unde sunt pentru că am învățat din ele. De aceea acum am o relație de șapte ani, am un copil, am o relație bună cu copiii mei, sunt antrenor”, a mai spus Adrian Mutu în podcastul lui Codin Maticiuc și al lui Cosmin Natanticu.

Adrian Mutu, dezvăluiri în cartea lui despre” episodul Cocaina”

, Revenirea din Infern, biografia atacantului fiind centrată și pe situațiile delicate pe care le-a trăit de-a lungul carierei sale de fotbalist. El a povestit, printre altele, și momentul în care, în 2024, a fost descoperit pozitiv la un test antidrog.

“Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. Până în acel moment, nu mai văzusem în viața mea așa ceva, poate doar în filme. Au început să tragă în mine din toate pozițiile. N-avea rost să neg, la ce bun să cer o contraexpertiză? Călcasem pe bec, greșisem, îmi dădeam seama ce făcusem”, a scris în autobiografia sa, Adrian Mutu.

Mai mult, tot în carte a povestit și cum a mers la consiliere psihologică, la o clinică specializată în a ajuta sportivii care aveau probleme cu diverse adicții, fie ele droguri, jocuri de noroc sau alcool. “Aveam trei ședințe de terapie pe zi: la 7, la 12 și la 6 seara. Între acestea făceam yoga, înotam, alergam sau jucam fotbal”, povestește Adrian Mutu în cartea Revenirea din Infern.