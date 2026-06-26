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Adrian Mutu, la un pas de a prelua o națională de top. „7 jucători din Anglia și 5 din Franța!”

Adrian Mutu, ultima dată antrenor la Petrolul Ploiești, a dezvăluit numele echipei naționale care a ratat la mustață participarea la CM 2026 și pe care o putea prelua. Destinație exotică pentru „Briliant”.
Mihai Dragomir
26.06.2026 | 15:45
Adrian Mutu la un pas de a prelua o nationala de top 7 jucatori din Anglia si 5 din Franta
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Adrian Mutu și mega lovitura pe care o putea da. Ce națională a fost aproape să preia. Foto: Sport Pictures.
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Adrian Mutu a strâns deja câteva echipe în CV-ul său de antrenor. Fostul mare atacant a fost chiar și selecționer al României U21, însă putea bifa o nouă experiență pe banca unei echipe naționale. „Briliantul” a dezvăluit că a fost aproape să preia reprezentativa Nigeriei. De ce a picat mutarea, de fapt.

Adrian Mutu, la doar un pas de naționala Nigeriei

Adrian Mutu continuă să rămână un nume mare în fotbal, chiar și la ani buni de când a decis să se retragă din cariera de fotbalist profesionist. Actualul tehnician român de 47 de ani, care și-a petrecut vacanța în Republica Dominicană, a fost aproape să devină selecționer al Nigeriei, echipa care a ratat participarea la CM 2026 după eșecul din barajul final de calificare contra RD Congo.

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„Acum doi ani de zile sau puțin mai mult, am fost în negocieri cu naționala Nigeriei să o preiau. Bineînțeles, până la call-ul (n.r. întâlnirea) pe care urma să îl am cu președintele federației de acolo, m-am interesat și eu puțin de jucătorii de acolo. Am luat toți jucătorii, tot lotul, să știu unde joacă și așa mai departe. Marea mea uimire, pentru că pe cei mai cunoscuți îi știam, a fost să văd că (n.r. toți jucau) numai în Anglia, șapte în Anglia, cinci în Franța și așa mai departe”, a spus inițial Adrian Mutu.

De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu selecționer al Nigeriei

Ulterior, Mutu a explicat motivul pentru care nu a mai preluat postul de selecționer al echipei pregătite în prezent de către Eric Chelle, motivând că distanța mult prea mare ar fi îngreunat o bună colaborare cu elevii săi, deja angrenați la echipe din campionate din vestul Europei.

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„Mă gândeam: «Păi eu nici nu stau în țara aia». Dacă trebuie să te duci să vorbești cu jucătorii, stai numai în Franța și în Anglia, în Belgia puțin… Ceva incredibil”, a mai spus Adrian Mutu, potrivit as.ro.

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  • 17.03.2025 este data la care Adrian Mutu părăsea ultima echipă antrenată, Petrolul Ploiești
  • 10 este numărul meciurilor strânse de fostul atacant român pe banca tehnică a prahovenilor 
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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