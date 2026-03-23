Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot timpul am avut o relație bună”

Adrian Mutu (47 de ani) trece printr-o perioadă ceva mai liberă din punct de vedere profesional. Fostul fotbalist român este, din 2025, liber de contract și așteaptă propuneri din partea echipelor. Antrenorul este, în schimb, implicat la academia de fotbal pe care a deschis-o recent și a declarat că va merge la Milano pentru a „fura meserie” de la fostul său coleg, Cristian Chivu (45 de ani).

Cristi Chivu poate lua titlul în primul său sezon la Inter Milano

Din vara trecută, Cristian Chivu o antrenează pe Inter Milano, una dintre cele mai mari echipe din lume. Tehnicianul român este, de altfel, aproape de a câștiga primul său trofeu din carieră. Nerazzurrii sunt pe primul loc în Serie A, însă din spate vin tare rivalele AC Milan și Napoli. Lupta pentru scudetto se anunță una incendiară.

lumea din Italia îl apreciază în continuare pe Cristi Chivu, mai ales că este doar primul său sezon complet la o echipă de fotbal la nivel de seniori. Un titlu în Serie A ar reprezenta o performanță fabuloasă atât pentru tehnician, cât și pentru tot fotbalul românesc.

Adrian Mutu s-a decis! Merge la Milano pentru a-l vedea la treabă pe Cristi Chivu

Cristian Chivu. Fostul atacant român a declarat că este gata să îi facă o vizită la Milano pentru a vedea cum antrenează la Inter. „Briliantul” a petrecut sezoane la rând în fotbalul italian și spunea în trecut că și-ar dori din suflet ca, la un moment dat în carieră, să stea pe banca unei echipe din Italia.

”Eu am vorbit cu Cristi în ianuarie și rămăsese după ce iese din focul ăsta cu cupele, când se mai liniștește… Bine că mi-ai amintit să-i zic, ‘bă, la Inter nu ești liniștit niciodată’. Eu vreau să mă duc o săptămână la el, bine, nu o săptămână, că e mult, dar câteva zile la antrenamente să văd cum vede el fotbalul, cum profesează, să mai furăm din skill-uri, să vedem ce se întâmplă. Mie-mi răspunde. Înțeleg că e ocupat ca antrenor la echipă de nivelul ăsta, dar el este un băiat deschis. Avem o relație bună și am fost tot timpul într-o relație bună, chiar dacă nu ne-am sunat în fiecare zi”, a declarat Adrian Mutu la