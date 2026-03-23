Sport

Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot timpul am avut o relație bună”

Adrian Mutu s-a decis. Fostul atacant al echipei naționale va merge în Milano. „Briliantul” a discutat cu Cristi Chivu deja. „Avem o relație bună și am fost tot timpul într-o relație bună”.
Alex Bodnariu
24.03.2026 | 00:19
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani) trece printr-o perioadă ceva mai liberă din punct de vedere profesional. Fostul fotbalist român este, din 2025, liber de contract și așteaptă propuneri din partea echipelor. Antrenorul este, în schimb, implicat la academia de fotbal pe care a deschis-o recent și a declarat că va merge la Milano pentru a „fura meserie” de la fostul său coleg, Cristian Chivu (45 de ani).

Cristi Chivu poate lua titlul în primul său sezon la Inter Milano

Din vara trecută, Cristian Chivu o antrenează pe Inter Milano, una dintre cele mai mari echipe din lume. Tehnicianul român este, de altfel, aproape de a câștiga primul său trofeu din carieră. Nerazzurrii sunt pe primul loc în Serie A, însă din spate vin tare rivalele AC Milan și Napoli. Lupta pentru scudetto se anunță una incendiară.

ADVERTISEMENT

Deși rezultatele din ultima perioadă nu au fost la fel de bune, lumea din Italia îl apreciază în continuare pe Cristi Chivu, mai ales că este doar primul său sezon complet la o echipă de fotbal la nivel de seniori. Un titlu în Serie A ar reprezenta o performanță fabuloasă atât pentru tehnician, cât și pentru tot fotbalul românesc.

Adrian Mutu a rămas în relații foarte bune cu fostul său coleg de la echipa națională, Cristian Chivu. Fostul atacant român a declarat că este gata să îi facă o vizită la Milano pentru a vedea cum antrenează la Inter. „Briliantul” a petrecut sezoane la rând în fotbalul italian și spunea în trecut că și-ar dori din suflet ca, la un moment dat în carieră, să stea pe banca unei echipe din Italia.

ADVERTISEMENT
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

”Eu am vorbit cu Cristi în ianuarie și rămăsese după ce iese din focul ăsta cu cupele, când se mai liniștește… Bine că mi-ai amintit să-i zic, ‘bă, la Inter nu ești liniștit niciodată’. Eu vreau să mă duc o săptămână la el, bine, nu o săptămână, că e mult, dar câteva zile la antrenamente să văd cum vede el fotbalul, cum profesează, să mai furăm din skill-uri, să vedem ce se întâmplă. Mie-mi răspunde. Înțeleg că e ocupat ca antrenor la echipă de nivelul ăsta, dar el este un băiat deschis. Avem o relație bună și am fost tot timpul într-o relație bună, chiar dacă nu ne-am sunat în fiecare zi”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
ADVERTISEMENT
Lisav Eissat, atras la Dinamo de un fotbalist al „câinilor”: „Mi-a spus cât...
Fanatik
Lisav Eissat, atras la Dinamo de un fotbalist al „câinilor”: „Mi-a spus cât de fericit este acolo”. Care este obiectivul neștiut al stoperului
Claudiu Niculescu, decizie dură după ce Unirea Slobozia a urcat pe loc de...
Fanatik
Claudiu Niculescu, decizie dură după ce Unirea Slobozia a urcat pe loc de baraj: „Nu vreau să mint”
Turcii pregătesc măsuri de securitate fără precedent pentru delegaţia României! Ce îi aşteaptă...
Fanatik
Turcii pregătesc măsuri de securitate fără precedent pentru delegaţia României! Ce îi aşteaptă pe „tricolori” la Istanbul. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!