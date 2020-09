Adrian Mutu, mesaj pentru tricolori înainte de Austria – România: “A venit momentul să câştige”

Adrian Mutu a vorbit din Malta într-un interviu pentru FRF TV despre meciul din Malta, bucuria victoriei la debut, obiectivele pe care le are cu naționala U21, dar și despre meciul naționale de seniori cu Austria din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul internațional are mare încredere în jucătorii săi și crede că mulți dintre ei au calități chiar mai bune decât avea briliantul ca fotbalist, dar depinde numai de ei dacă vor respecta fotbalul și dacă vor trata cu seriozitate fiecare meci.

Euforic după victoria la debut cu Finlanda, Adrian Mutu a recunoscut că a adormit cu greu înainte de Finlanda, fiind foarte emoționat la debut, chiar dacă acum se află într-o altă postură.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu: “Trebuie să plecăm la victorie indiferent de adversar”

Adrian Mutu a declarat pentru FRF TV că își dorește să ducă naționala mare la un turneu final și s-ar bucura în primul rând pentru jucători, care ar confirma încă odată că ceea ce s-a întamplat la Campionatul European nu a fost doar o întâmplare: ,,Mă bucur mai mult pentru băieți, pentru că dă continuitate la rezultatul extraordinar de acum un an. E nevoie de sacrificii, de muncă multă, de concentrare la orice meci, indiferent de adversar”, a spus clar și răspicat selecționerul echipei de tineret.

Antrenorul naționalei U21 este rezervat înainte de meciul din Malta, chiar dacă le-a promis jucătorilor că le va face cinste după meci dacă vor câștiga în Malta: ,,Întâi să îi batem! Nu vreau să spun hop înainte să sar gardul! Sunt precaut, știu ce înseamnă să joci cu echipe de o valoare inferioare ție. Am trecut și eu prin momente dificile și știu că lipsa de concentrare sau abordarea greșită a meciului poate produce rezultate dezastruoase. Meciul e în funcție de atitudinea lor”, a mai spus briliantul.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a vorbit și despre noul motto al naționalei U21: ,,Unde n-am ajuns cu picioarele, am ajuns cu inima!”

Mutu a explicat ce reprezintă pentru el și jucătorii săi acest îndemn, care se pare că vine dintr-un proverb italian: ,,E un proverb intens, sunt niște cuvinte mari, nu numai pentru U21 și ar trebui să fie pentru orice sportiv și pentru modul de a aborda și a face un lucru. Indiferent ce fac, trebuie să îl faci 100%, indiferent ce faci, să fie concreți, să fie eficienți, să pună inima în ceea ce fac , să creadă, iar în momente de dificultate, așa cum se întâmplă pe parcursul unui meci, să știe că nu sunt singuri, că au colegul lângă ei care îi va ajuta să dea totul pentru tricoul naționalei și va fi bine”, a explicat antrenorul naționalei.

Adrian Mutu: ,,Toți avem de câștigat, toți avem de pierdut. Suntem o familie”

Încrederea lui Mutu în jucătorii săi este foarte mare, iar briliantul vorbește despre familia echipei naționalei U21: ,,Sunt și alții care pot intra de pe bancă, avem jucători de valori apropiate și pot să joace la fel de bine și important e pentru mine că fotbalistul să dea 100% din ce poate, nu contează că trebuie să-mi dea 90 de minute, 50, 20 sau 1 minut, pentru că toți avem de câștigat, toți avem de pierdut. Suntem o familie”, a completat discursul optimist Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu are un mesaj și pentru fotbaliștii lui Rădoi înainte de meciul cu Austria, echipă pe care România nu a mai învins-o de 34 de ani și a declarat că nu a reușit să vorbească prea mult cu selecționerul: ,,Va fi un meci dificil, dacă nu i-am bătut de atâta timp, a venit momentul și sper ca băieții să câștige acest meci. Nu am discutat, doar prin mesaje, ne urăm baftă, felicitări, încurajări, îmi imaginez că e foarte ocupat, așa cum am și eu multe de făcut în aceste zile. O să avem după timp la birou să vorbim despre experiențele noastre în aceste două meciuri și să ne ajutăm cu un sfat, să vedem ce facem în continuare, pentru că suntem la început de drum, mai sunt 4 meciuri cu meciul de mâine”, a mai declarat Mutu.

,,Nu trebuie să piardă niciun moment și nicio ocazie să facă lucruri unice”

În final, Mutu a vorbit despre mentalitatea pe care încearcă să o impună la echipa națională: ,,Trebuie să demonstreze tuturor valoarea lor, pentru că prin această munca zilnică pe care o fac, prin această repetiție care devine de multe ori și plictisitoare, prin acest proces își pot atinge visurile, își pot atinge acele ambiții pe care le au avut de mici și probabil mulți dintre ei o vor face dacă vor continua”, a concluzionat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT