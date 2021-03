Adrian Mutu, mesaj războinic înaintea meciului cu Olanda: ”Nu ne temem de ei”. Video

Selecționerul echipei naționalei de tineret a României, Adrian Mutu, le-a transmis un mesaj războinic jucătorilor înaintea meciului cu Olanda, primul din faza grupelor de la Euro U21.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul crede că tricolorii au toate șansele să aibă succes la meciurile pe care le vor juca în Ungaria, contra reprezentativelor similare ale Olandei, Ungariei și Germaniei.

Olanda U21 este primul adversar al României U21 la Euro 2021, meci care se va juca miercuri, de la ora 22:00. FANATIK îţi prezintă cinci lucruri inedite despre primii adversari ai tricolorilor de la turneul final din Ungaria şi Slovenia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Adrian Mutu pentru jucători înaintea partidei cu Olanda

”Astăzi mă uitam la România – Olanda din 1998 și sper ca mâine rezultatul final al partidei să nu fie același. Băieții sunt pregătiți, sunt motivați, își dau seama de importanța acestui turneu. Le-am spus că presiunea trebuie s-o îmbrățișeze și să nu fie prea timorați din cauza ei. Trebuie să avem o atitudine corectă și să dăm totul pe teren”, și-a început Adrian Mutu mesajul către elevii săi înaintea partidei cu Olanda.

”Nu este ușor să le iau presiunea de pe umeri, mai ales că au și presiunea semifinalei de acum doi ani. Le-am explicat că nu trebuie să se comparea cu acea generație, pentru că ei sunt diferiți și sper să scrie pagina lor de istorie. Le-am spus că emoții vor avea înaintea fiecărui meci.

ADVERTISEMENT

Nu pot să vă spun cu ce ne poate surprinde Olanda. Este o echipă foarte puternică, care marchează cu ușurință și ajunge foarte bine în fața porții. Au jucători importanți și sunt o echipă redutabilă. Dar și noi suntem o echipă foarte bună și am demonstrat-o împotriva unor echipe de același nivel cum ar fi Danemarca”, a mai spus selecționerul în conferința de presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mutu nu e îngrijorat de obiectivele îndrăznețe ale jucătorilor

”Suntem atenți la ei, nu-i subestimăm, dar nici nu ne temem de ei. Este un meci foarte important pentru că este primul din această grupă. Chiar dacă Olanda pleacă cu prima șansă, noi le vom face viața grea.

Sper să fie mai mulți lideri în vestiar, pentru că asta ar însemna să am echipă. Dar chiar dacă nimeni nu va ține un discurs, asta nu înseamnă cu nu avem lideri, pot fi lideri silențioși. Dacă nu va vorbi nimeni, probabil voi vorbi eu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au muncit din greu ca să obțină această calificare, acum au scena la dispoziție să demonstreze că merită să joace la aceste nivel. Mă bucur că ei își pun obiective foarte înalte, că vor să-și depășească limitele, ceea ce arată forța acestui grup. Am încredere în băieți și sper să-și îndeplinească obiectivile”, a continuat Mutu.

Selecționerul a conturat echipa de start

”Semne de întrebare am fiecare zi, nu neapărat pentru că nu am conturat primul 11 pentru mâine, dar ca și antrenor îți pui mereu întrebări dacă ai făcut alegerile corecte. Având în lot 20 de jucători care sunt mai mult sau mai puțin la același nivel și care mă pun în dificulate prin faptul că se antrenează foarte bine, e normal să am și eu îndoielile mele. Dar până mâine voi rezolva și această problemă”, a precizat tehncianul.

ADVERTISEMENT

În încheiere, Adrian Mutu a urat succes și naționalei de seniori: ”Lipsa lui Mirel sper să nu se simtă, dar era mult mai bine dacă el era acolo pe bancă. Mesajul meu pentru el este să însănătoșească cât mai repede și să revină pe bancă, iar pentru băieți să lupte, să se dăruiască și să adune puncte”.

Marius Marin crede că olandezii sunt îngrijorați

Mijlocașul Marius Marin consideră că România poate surprinde naționala Olandei: ”Așteptăm meciul cu nerăbdare, suntem încrezătorti. Cu toții am gândit pozitiv în aceste zile și ne dorim să trecem de grupă. După aceea ne vom gândi și la ce avem de făcut mai departe. Acum trebuie să ne concentrăm pentru meciul cu Olanda.

ADVERTISEMENT

Olandezii au jucători foarte buni, dar aici este Euro și nu trebuie să ne uităm la ce echipă joacă sau la lotul lor, noi trebuie să ne facem treaba și să avem dorința de a câștiga. Analizând loturile, Olanda pleacă cu prima șansă, dar noi nu ne gândim decât să începem cu o victorie.

Suporterii români ne-au ajutat foarte mult la turneul final de acum doi și ne vor lipsi acum, dar cred că ne vor susține de acasă. Dacă vom avea mentalitatea din meciul cu Danemarca îi vom surprinde foarte tare. Cred că și ei sunt îngrijorați, mai ales că au analizat partida noastră cu Danemarca”.