Adrian Mutu, mesaj războinic înaintea meciului FC U Craiova – Dinamo: ”Sunt obișnuit cu presiunea, mă face să dau 100%”

Unul din cele două meciuri cap de afiș ale etapei a doua, FC U Craiova – Dinamo, se joacă luni seara, pe arena ”Ion Oblemenco”. ”Câinii” au un moral excelent după succesul din prima rundă, 3-2 cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, FC U Craiova a pierdut în prima etapă pe terenul campioanei, scor 2-3, dar eșecul a fost deja uitat de Adrian Mutu. Tehnicianul oltenilor vizează prima victorie în campionat chiar în fața formației cu care a câștigat primul titlu de campion.

Adrian Mutu: ”Jucătorii mei trebuie să îmbrățișeze presiunea”

FC U Craiova și este meciul care face Oltenia să fiarbă. Rivalitatea istorică dintre cele două cluburi este împărtășită atât de jucători, cât și de suporteri.

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor, Adrian Mutu, a vorbit despre importanța unui astfel de joc și le-a transmis fotbaliștilor lui că stă în puterea lor să oțină prima victorie din campionat.

”Știm cu toții rivalitatea de-o viața dintre Dinamo și Craiova, o știu și eu. Mă aștept la un meci bun, la un meci solid din partea elevilor mei. Suntem dornici de victorie, sperăm ca prima din campionat să fie luni seară.

ADVERTISEMENT

Aștept cu nerăbdare să jucăm pe Oblemenco, știu că va fi presiune maximă. Dar le-am spus și jucătorilor că trebuie să îmbrățișeze presiunea, s-o accepte, asta îi face mai focusați pe ceea ce au de făcut în timpul partidei.

Eu sunt obișnuit cu presiunea. Mă face să dau 100%. Nu avem cel mai bun calendar, după meciul cu campioana României să jucăm cu o rivală istorică, dar poate așa e mai bine. Sper ca băieții să lase emoțiile deoparte pentru că au puterea de a câștiga acest duel”, a declarat Mutu, într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

Deian Sorescu este atuu-l lui Dinamo, dar are nevoie de continuitate, spune Adi Mutu

Antrenorul echipei FC U Craiova, Adrian Mutu, a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor echipei pe care o va înfrunta luni seara și îl consideră pe . Fostul selecționer al naționalei de tineret a pus presiune pe vedeta ”cîinilor”.

”Dinamo are jucători interesanți, talentați, care au cochetat cu naționalele de juniori. Erau în vizorul meu când eram selecționerul naționalei de tineret.

ADVERTISEMENT

Văd că situația financiară dificilă îi întărește, cu Voluntari am văzut o putere fantastică de a-și reveni, bineînțeles, Sorescu fiind atu-ul esențial, prinzând o zi senzațională. Sorescu este în anturajul echipei naționale, arată calități fantastice, îi trebuie continuitate. Are nevoie de constanță.

Am sentimente bune față de Dinamo, am trăit momente frumoase acolo. Nu ar trebui să vorbesc urât despre un club alături de care am avut satisfacții. Dar vreau să câștig acest meci, îi simt și pe jucători că vor să ofere victoria suporterilor”, a mai spus Mutu.