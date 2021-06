Adrian Mutu, mesaj tranșant la prezentarea la FC U Craiova: ”Nu am venit să fac act de prezență”. Video

Oltenii au oficializat săptămâna trecută , așa cum FANATIK anunțase în exlusivitate cu 24 de ore înainte. Fostul selecționer al naționalei de tineret a României a semnat un contract pe doi ani cu echipa patronată de Adrian Mititelu.

Deși a fost bine primit la Craiova, pe Mutu se pune presiune încă de la început. Concret, acesta în cazul în care alb-albaștrii vor suferi patru eșecuri consecutive în noul sezon.

Prezentat la FC U Craiova, Adrian Mutu a transmis un mesaj puternic

Patronul clubului FC I Craiova, Adrian Mititelu jr l-a prezentta oficial pe Adrian Mutu într-o conferință de presă, iar tehnicianul oltenilor a avut un mesaj puternic și a anunțat că are obiective înalte cu nou promovata în Liga 1.

”Este o perioadă de discuții, negociem cu jucători. Nu avem un obiectiv clar. Vom vorbi mai puțin și vom face foarte multe. Mulțumesc familiei Mititelu, sper să le răsplătesc încrederea cu rezultate. Obiectivele sunt pe foaie. Eu sunt un antrenor ambițios, am obiective oricum.

Nu am venit să fac act de prezență. M-a convins setea de performanță a echipei. Nu situația materială, nu asta contează. E o echipă nou-promovată, sunt și eu tânăr. Împreună vrem să creștem, să avem performanță”, a declarat Mutu.

Tehnicianul oltenilor, mulțumiri pentru suporteri

”Briliantul” a ținut să le mulțumească fanilor pentru primirea pe care a avut-o la FC U Craiova și le-a promis că va da tot ce are mai bun deși e conștient că mai are multe de învățat în această meserie.

”Le mulțumesc suporterilor pentru primire, dar trebuie să fim conștienți că vom juca într-o ligă mult mai bună. Doar prin muncă, disciplină, seriozitate și răbdare ne vom putea realiza obiectivele.

Nu mă ascund că îmi place să studiez în fiecare zi. Sunt multe lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc. Probabil vor fi situații de care mă voi lovi pe parcursul acestui sezon. Nu uitați că nu sunt singur. Am staff-ul de la U21, băieții pe care i-am găsit aici”, a spus Adrian Mutu.

Mutu admite că va discuta cu patronatul

Noul tehnician al oltenilor nu se teme de presiune și este de părere că familia Mititelu nu-l va critica niciodată în public, dar a admis că vor exista discuții cu oamenii din conducere: ”Crezi că nu știu ce înseamnă România? Am venit de afară? Am avut mereu parte de presiune. Și la România U21 am avut.

Eu cred că nu o să vedeți niciodată critici publice din partea familiei Mititelu. Normal că vor fi discuții. Dar atât timp cât sunt constructive, n-am niciun fel de problemă”.

Într-un interviu pentru FANATIK, Dragoș Firțulescu și-a expus sentimentele față de FC U Craiova, a vorbit despre situația orașului, având în vedere că Bănia va avea două echipe în prima ligă, și despre care spune că poate fi rețeta succesului la gruparea patronată de familia Mititelu.