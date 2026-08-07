Sport

Adrian Mutu, moment special alături de soția sa, Sandra. Zeci de mii de vizualizări pentru Briliant

Adrian Mutu și partenera sa de viață au fost protagoniștii unei scene demne de filmele de dragoste. Ipostaza în care au fost surprinși cei doi îndrăgostiți.
Alexa Serdan
07.08.2026 | 19:53
Adrian Mutu moment special alaturi de sotia sa Sandra Zeci de mii de vizualizari pentru Briliant
Adrian Mutu și Sandra, la fel de îndrăgostiți ca la începutul relației. Sursa foto: Instagram
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Un moment special dintre Adrian Mutu și Sandra a devenit rapid viral în social media. Clipul care îi are în prim-plan pe cei doi le-a adus zeci de mii de vizualizări. Iată în ce fel a fost imortalizat, de fapt, Briliantul.

Sute de aprecieri pentru Adrian Mutu și partenera sa de viață

Fostul jucător de fotbal, supranumit Briliantul, este la al treilea mariaj, dar e mai fericit ca niciodată. Adrian Mutu (47 ani) și partenera sa de viață, Sandra (33 ani), formează un cuplu de mai bine de un deceniu, cuplul fiind unul extrem de unit. Cei doi au împreună un băiat, Tiago, cu care se mândresc constant pe rețelele de socializare.

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Celebrul sportiv are numai cuvinte pentru cei dragi, dar și pentru finul său de doar 8 ani. Luca este campion la un sport care îl poate duce pe culmile succesului. Din păcate, antrenorul are parte și de momente mai puțin plăcute, trecând recent prin moartea tatălui său. Anunțul a fost făcut de sora fostului atacantul al celor de la Fiorentina.

În schimb, fostul sportiv a transmis un mesaj încărcat de emoție pentru soția sa. A subliniat că povestea de iubire este una în care a investit enorm în ultima perioadă. Mai mult decât atât, a transmis că frumoasa șatenă este o persoană specială în existența sa. Tânăra, care este fostă Miss România, îl impresionează și acum cu atuurile fizice și naturalețea sa.

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„Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori”, este descrierea lăsată de Adrian Mutu, în dreptul unei filmări de pe Facebook și Instagram. Postarea este însoțită de o melodie sugestivă de dragoste. Clipul a adunat rapid peste 23.000 de vizualizări, semn că acest cuplu este unul dintre cele mai urmărite din lumea fotbalului românesc.

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O postare distribuită de Adrian Mutu (@adrian10mutu)

 

”Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi”

„Te iubesc”, este răspunsul pe care soția antrenorului l-a lăsat în secțiunea de comentarii. Concret, reacția este compusă dintr-o inimă roșie și litera ”U”, făcând trimitere la o prescurtare foarte comună în engleză pentru „you” („tu” sau „pe tine”). Aceasta este folosită frecvent în SMS-uri și pe rețelele de socializare.

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„Ce frumoși”, „Sunteți superbi” sau „Minunați”, sunt o mică parte dintre reacțiile internauților. Adrian Mutu și Sandra i-au cucerit pe fani cu această ipostază unică în care se îmbrățișează strâns, după ce fiecare a venit dintr-o altă direcție. ”Briliantul” îi oferă o floare culeasă cel mai probabil de pe marginea drumului.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația amoroasă. În show-ul „La Măruță”, superba șatenă a recunoscut că există și discuții contradictorii între ei, dar de fiecare dată comunicarea învinge. Întotdeauna ajung la o cale de mijloc astfel încât să fie bine pentru ambii.

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„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație.

În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a dezvăluit Sandra Mutu, relatează Pro TV.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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