Adrian Mutu, mulțumit după FC U Craiova 1948 – Dinamo! E pregătit de duelul cu Reghecampf: „Îl aștept pe Oblemenco!”

Tehnicianul oltenilor este mulțumit pentru victoria obținută de jucătorii săi, însă a recunoscut faptul că aceștia au ratat mult, iar ocaziile se puteau întoarce, mai ales că Dinamo a avut o bară la scorul de 0-0. Totuși, tehnicianul a fost satisfăcut de ce a văzut pe toată durat meciului.

Adi Mutu a vorbit și despre ce se așteaptă de la elevii săi în viitor, următorul meci al lui FC U Craiova fiind în deplasare, împotriva lui FC Voluntari, dar și despre duelul cu Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al rivalilor din Craiova.

Adrian Mutu, pregătit de duelul cu Laurențiu Reghecampf

Adrian Mutu a vorbit la finalul meciului cu Dinamo despre duelul pe care îl va avea în Bănie cu Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al rivalilor din Craiova, FANATIK:

„Nu știu câți oameni au fost azi, dar sunt sigur că va fi stadionul plin când se va deschide toată arena. , îl aștept în octombrie să ne întâlnim pe Oblemenco și să vedem cine e mai bun.

Referitor la națională, a fost un scor greu de digerat pentru Mirel și pentru băieți, le urez baftă în continuare”.

Adrian Mutu, mulțumit după FC U Craiova 1948 – Dinamo

dintre FC U Craiova și Dinamo, fiind mulțumit de victoria elevilor săi. Antrenorul oltenilor a fost bucuros și de suportul pe care fanii echipei l-au arătat pe toată durata confruntării:

„Așteptam prima victorie din campionat și mă bucur că a venit victoria la primul nostru meci acasă, chiar împotriva unor rivali pentru echipa noastră.

E îmbucurător să vezi așa o atmosferă la stadion, cum e bine să fie la toate echipele din Liga 1. Compagno e mai bine, mai are puțin și revine cu noi.

Am dominat jocul de la cap la coadă, e normal să mai fie momente când cealaltă echipă are o reacție de orgoliu, am avut o idee de joc, ceea ce contează pentru mine, dar victoria e victorie”.

„Era și frica de a câștiga, băieții aveau presiune și emoții, dar nimic mai mult. Avem jucători de experiență, sper și mă bucur pentru atacanți, pentru că știu că le place golul.

E talentul lui Bauza, mă bucur pentru că s-a întâmplat așa, mă bucur pentru victorie și mă bucur pentru ideea de joc și meciul per ansamblu”, a mai spus Adrian Mutu la finalul partidei.