Adrian Mutu, nervos după Chindia Târgoviște – Rapid 2-1: „Dacă puteam, schimbam mai mulți jucători!”. Ce a spus despre arbitraj

Antrenorul giuleștenilor a pus „tunurile” pe arbitrul Lucian Rusandu, care a avut mai multe greșeli inexplicabile, inclusiv un gol anulat eronat, deși a avut și sistemul VAR la dispoziție.

Adrian Mutu, nervos după Chindia Târgoviște – Rapid

Adrian Mutu a fost nervos la finalul partide , fiind deranjat de felul în care a luat deciziile în timpul meciului:

„Am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok, pentru că am intrat prea relaxați în teren și am avut o lipsă de atitudine și s-a văzut.

Dacă aș fi putut să schimb mai mulți jucători, aș fi schimbat. Nu a fost ziua noastră azi. Am încercat să fac un șoc printre ei cu schimbările.

Am dominat ulterior jocul, dar n-am mai reușit să revenim. Eu nu caut scuze pentru jocul echipei adverse, noi trebuie să realizăm că suntem pe un loc în clasament care ne obligă să jucăm mult mai bine cu astfel de echipe care se apără”.

„Noi trebuie să venim prin valoarea noastră și să tranșăm jocul, din păcate nu am reușit acest lucru.

Nu știu de ce s-a anulat golul, nu vreau să găsim o scuză, dar dacă se mai pune în plus și că golul a fost anulat greșit… sunt oameni care analizează acolo. Nu ne poartă noroc atunci când ne arbitrează acest arbitru, dar mai e vorba și despre valoare”, a mai spus Adrian Mutu.

„Am intrat prea relaxați pe teren!”

„E vorba despre agresivitate, nu ne-am creat ocazii multe și alea pe care le-am creat, nu le-am fructificat. Chindia a avut o atitudine mai bună ca noi, trebuie să învățăm.

Mai sunt sincope, la orice echipă se întâmplă acest lucru, trebuie să ne concentrăm mai mult data viitoare. Se vedea cu ochiul liber că am fost prea relaxați”, a .

„Nu cred că vom mai intra relaxați la următorul meci, probabil îi arde și pe băieți că au pierdut astăzi. Au pierdut un meci pentru că nu au dat 100%, nu pentru că n-am avea valoare.”, a mai spus antrenorul Rapidului.