Adrian Mutu poartă azi negocierile finale să devină noul antrenor de la Petrolul Ploiești! „E adevărat, mă gândesc la ofertă! Sunt atașat de echipă”

Petrolul Ploiești, una dintre echipele revelație ale acestui sezon, a rămas fără antrenor după ultimul meci din acest an. , iar acum prahovenii pot da lovitura prin instalarea lui Adrian Mutu, fostul jucător al acestora în urmă cu un deceniu.

Adrian Mutu, aproape de preluarea Petrolului Ploiești. „Briliantul” a spus tot

atât din cauza faptului că este dorit de către Trabzonspor, dar și din cauză că acesta își dorea să petreacă cât mai mult timp cu familia, precum și să finalizeze cu succes luarea licenței PRO.

În direct la „DON Mutu”, cel mai tare podcast sportiv oferit în exclusivitate de FANATIK, Adrian Mutu a dezvăluit că se simte puternic atras de clubul din provincie și că nu exclude preluarea băncii tehnice. „Briliantul” are totuși o dorință arzătoare legată de „lupii galbeni”, iar FANATIK a aflat că astăzi, 24 decembrie, fostul mare internațional român va avea negocierile finale cu Petrolul.

„Am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului!”

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.

„Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei!”

Nimic ieșit din comun la ce înseamnă România. Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei.

Sunt o surpriză anul acesta, pe lângă Dinamo. Merită ca oamenii de afaceri să se implice acolo, chiar merită!”, a dezvăluit Adrian Mutu în exclusivitate la „DON Mutu”.

Petrolul Ploiești, sezon remarcabil

Actualul sezon din campionatul României a fost unul foarte bun pentru Petrolul Ploiești, care a terminat anul pe locul 6 cu 31 de puncte. Fosta campioană a României a înregistrat un parcurs surprinzător sub comanda lui Mehment Topal, cel care preluase echipa în vara acestui an.

Deși au ratat șansa de a avansa în fazele eliminatorii din Cupă, prahovenii s-au concentrat mai mult pe campionat, iar rezultatele s-au văzut. Totuși,

Portarul ceh, adus sezonul trecut, a fost „eroul” Petrolului în multe meciuri, salvând multe mingi grele sau faze ce se puteau concretiza în goluri. El se va alătura acum celor de la FCSB, cu care a semnat încă din toamna acestui an.

Adrian Mutu, noul antrenor de la Petrolul Ploiești?!