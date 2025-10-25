Adrian Mutu nu a avut milă de fotbalistul prins că paria: „L-am dat afară!”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc continuă să aibă probleme financiare profunde. Pe lângă cluburile cu stabilitate, fotbaliștii se plâng deseori de faptul că echipele mai mici nu plătesc salariile la timp. Ce spune Adrian Mutu despre această problemă.

Adrian Mutu, dezamăgit de situația financiară din fotbalul românesc

Adrian Mutu este unul dintre antrenorii de perspectivă din fotbalul autohton. Fostul atacant și-a trecut în CV echipe precum FC Voluntari, FCU Craiova, Rapid, CFR Cluj, iar ultima oară a fost la Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” susține că jucătorii străini din fotbalul românesc acceptă mult mai ușor faptul că salariile nu sunt plătite la zi, pe când un

„Cu infuzia asta mare de străini, s-a pierdut puțin talentul românesc. Mulți preferă să ia un jucător de afară, pentru că românul mai face și figuri, are pretenția să-și ia banii. La noi nimeni nu vorbește despre situația financiară precară. La 85% din echipele din România nimeni nu vorbește!”, a declarat Adrian Mutu, conform .

ADVERTISEMENT

Mutu, nemilos cu Achim, jucătorul care a fost suspendat pentru că paria

În continuare, Adrian Mutu a amintit de cazul lui Cosmin Achim, . „Briliantul” a recunoscut că el a atras atenția asupra jucătorului, iar ulterior Achim a fost dat afară. Fostul atacant susține că acest lucru vine tot de la faptul că salariile nu sunt plătite la timp.

ADVERTISEMENT

„De exemplu, eu abia ce am luat ultimii bani de la Petrolul. Și trebuia să mi-i dea într-o lună! Dar eu am masa pusă acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu! Dar ăia care muncesc zi de zi pentru masa aia, iar tu nu le dai banii 3-4-5 luni, ce fac?! Se împrumută. Merg din datorii în datorii. Ce să facă?

După aia te gândești că joacă si la pariuri… Au fost cazuri, eu am anunțat clubul și l-am dat afară. Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public. Pe atunci, eu doar îl bănuiam. Ulterior, s-a dovedit ce am zis”, a adăugat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Cum a fost suspendat Cosmin Achim

În 2023, Cosmin Achim a fost investigat de Comisia de Integritate a FRF, fiind acuzat că ar fi pariat pe evenimente sportive. Ancheta a pornit după ce fosta sa parteneră ar fi trimis mai multe e-mailuri către Liga Profesionistă de Fotbal și Federație, conținând capturi de ecran și conversații din telefonul jucătorului, care ar fi demonstrat că acesta a pariat aproximativ 8.000 de lei, inclusiv pe meciurile echipei Petrolul Ploiești, formația la care evolua la acel moment.

În urma cercetărilor efectuate, Comisia de Integritate a decis suspendarea lui Cosmin Achim din activitatea fotbalistică pentru o perioadă de un an. Totodată, fotbalistul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 150.000 de lei.