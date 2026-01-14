Adrian Mutu nu a avut milă de Victor Angelescu după ultimul transfer de la Rapid: „E tot invenția lui”

ADVERTISEMENT

Rapid a mutat timid pe piața transferurilor. Adrian Mutu, fostul antrenor al echipei giuleștene, este de părere că strategia din mercato a fost gestionată prost de conducerea clubului. Mai mult, „Briliantul” a criticat și aducerea lui Daniel Paraschiv și spune că președintele clubului, Victor Angelescu, este cel care a decis venirea atacantului.

Transferurile la Rapid întârizie. Giuleștenii l-au adus doar pe Daniel Paraschiv

Singurul jucător transferat de Rapid, , un atacant român care a impresionat în SuperLiga, însă, după ce a ajuns în Spania, în liga a doua, nu a mai reușit să se facă remarcat.

Vârful a fost împrumutat de la Real Oviedo și speră să își relanseze cariera în Giulești. Daniel Paraschiv se va bate pentru un loc de titular în echipa lui Costel Gâlcă cu Elvir Koljić.

Adi Mutu, dezamăgit de transferul făcut de Rapid. Antrenorul dă vina pe Victor Angelescu

Adrian Mutu este de părere că rapidiștii trebuiau să facă mult mai multe mutări în această perioadă, întrucât clubul are putere financiară și riscă să își rateze obiectivele cu strategia abordată. Mai mult, fostul antrenor îl arată cu degetul pe Victor Angelescu pentru transferul lui Daniel Paraschiv, întrucât și în perioada în care el lucra în Giulești atacantul i-a fost recomandat de actualul președinte.

„Trebuia să aducă jucători. Rapid e echipa care se află într-o poziție bună să facă asta. Are o situație financiară stabilă și foarte bună. Trebuia să le facă. Bă, băiatule! Ai văzut că în ultima parte a campionatului Rapid a avut dificultăți și, împreună cu Gâlcă, te-ai consultat. Știai ce trebuie să vină în ianuarie.

Tu vii cu Daniel Paraschiv, care tot invenția lui Victor Angelescu e. Știu, pentru că și l-a vrut și când eram eu acolo. I-am zis că îmi place. E cel mai important transfer din fotbalul nostru ca nume, momentan.

Ai o șansă la titlu anul acesta, cred că ar fi trebuit să apeși pe accelerație. Numeric sunt, dar calitativ nu par să fie o echipă care a făcut ultimul sprint spre șansa de a câștiga titlul. Eu aș fi făcut altfel, dar vedem dacă le va ieși această carte cu Daniel Paraschiv”, a declarat Adi Mutu la