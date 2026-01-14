Sport

Adrian Mutu nu a avut milă de Victor Angelescu după ultimul transfer de la Rapid: „E tot invenția lui”

Adrian Mutu, fostul antrenor de la Rapid, nu e mulțumit de transferurile făcute de giuleșteni în această perioadă de mercato și îl arată cu degetul pe Victor Angelescu pentru ultima achiziție.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 11:59
Adrian Mutu nu a avut mila de Victor Angelescu dupa ultimul transfer de la Rapid E tot inventia lui
ULTIMA ORĂ
Adi Mutu, acid la adresa lui Victor Angelescu. Reproșuri pentru președintele de la Rapid
ADVERTISEMENT

Rapid a mutat timid pe piața transferurilor. Adrian Mutu, fostul antrenor al echipei giuleștene, este de părere că strategia din mercato a fost gestionată prost de conducerea clubului. Mai mult, „Briliantul” a criticat și aducerea lui Daniel Paraschiv și spune că președintele clubului, Victor Angelescu, este cel care a decis venirea atacantului.

Transferurile la Rapid întârizie. Giuleștenii l-au adus doar pe Daniel Paraschiv

Singurul jucător transferat de Rapid, cel puțin până în momentul de față, este Daniel Paraschiv, un atacant român care a impresionat în SuperLiga, însă, după ce a ajuns în Spania, în liga a doua, nu a mai reușit să se facă remarcat.

ADVERTISEMENT

Vârful a fost împrumutat de la Real Oviedo și speră să își relanseze cariera în Giulești. Daniel Paraschiv se va bate pentru un loc de titular în echipa lui Costel Gâlcă cu Elvir Koljić. Rămâne de văzut dacă giuleștenii vor mai face transferuri până la încheierea perioadei de mercato.

Adi Mutu, dezamăgit de transferul făcut de Rapid. Antrenorul dă vina pe Victor Angelescu

Adrian Mutu este de părere că rapidiștii trebuiau să facă mult mai multe mutări în această perioadă, întrucât clubul are putere financiară și riscă să își rateze obiectivele cu strategia abordată. Mai mult, fostul antrenor îl arată cu degetul pe Victor Angelescu pentru transferul lui Daniel Paraschiv, întrucât și în perioada în care el lucra în Giulești atacantul i-a fost recomandat de actualul președinte.

ADVERTISEMENT
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina:...
Digi24.ro
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei

„Trebuia să aducă jucători. Rapid e echipa care se află într-o poziție bună să facă asta. Are o situație financiară stabilă și foarte bună. Trebuia să le facă. Bă, băiatule! Ai văzut că în ultima parte a campionatului Rapid a avut dificultăți și, împreună cu Gâlcă, te-ai consultat. Știai ce trebuie să vină în ianuarie.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren....
Digisport.ro
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină

Tu vii cu Daniel Paraschiv, care tot invenția lui Victor Angelescu e. Știu, pentru că și l-a vrut și când eram eu acolo. I-am zis că îmi place. E cel mai important transfer din fotbalul nostru ca nume, momentan.

Ai o șansă la titlu anul acesta, cred că ar fi trebuit să apeși pe accelerație. Numeric sunt, dar calitativ nu par să fie o echipă care a făcut ultimul sprint spre șansa de a câștiga titlul. Eu aș fi făcut altfel, dar vedem dacă le va ieși această carte cu Daniel Paraschiv”, a declarat Adi Mutu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de...
Fanatik
Elias Charalambous, gest neașteptat. A bătut în masă când a fost întrebat de un jucător de la FCSB! Video
Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții...
Fanatik
Cătălin Măruță, comparație cu Xabi Alonso după plecarea de la PRO TV! Giganții care îl vor pe fostul antrenor de la Real Madrid
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri...
Fanatik
De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri de la negocieri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren!...
iamsport.ro
Un jucător de la FCSB și-a făcut credit ca să își cumpere McLaren! Cât a putut să îl coste: 'Sunt banii lui'
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine...
viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al...
Jurnalul.ro
REPORTAJ. Poveste din lumea celor care îngheață. Gândul lui Fane Nebunu’, om al străzii, la minus 12 grade: bugetarii or să ajungă ca mine
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să...
adevarul.ro
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară rusă recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. „Cadavre peste tot, unii și-au pierdut mințile”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate...
unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
După o încălzire temporară, România lovită din nou de un val de ger...
Observatornews.ro
După o încălzire temporară, România lovită din nou de un val de ger aspru. Alertă de polei în zilele următoare
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere...
as.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit...
Libertatea.ro
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
informat.ro
Balaurul” Mercosur și fermierul „Făt-Frumos din lacrimă”
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori...
RTV.NET
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!