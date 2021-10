Adrian Mutu nu crede în minuni la Germania – România: „Nu avem forță! De unde avem speranțe să învingem?”

„Briliantul” este de părere că „tricolorii” lui Mirel Rădoi nu pot învinge Germania la ea acasă, așa cum a făcut-o recent Macedonia de Nord, scor 1-0.

Adrian Mutu este de părere că România trebuie să se lupte pentru locul doi și să își măsoare forțele cu adversari de calibrul ei, Germania fiind la cu totul alt nivel.

Adrian Mutu nu crede în minuni la Germania – România

că nu crede în minuni pentru meciul din deplasare al României cu Germania, spunând că este greu pentru „tricolori” să obțină o victorie:

„Bancu e un jucător bun, foarte ofensiv, dar nu știu ce poate face cu Germania, nici nu știu dacă Mirel îl va băga pe el.

E un jucător bine crescut, care aduce un aport ofensiv impresionant pentru Liga 1, cum e și Bradley de Nooijer. N-avem forța și nu știu de unde avem speranța asta să învingem Germania”.

„Germania e un adversar puternic, cu jucători foarte buni pe toate posturile, este greu să te gândești la un rezultat împotriva lor, chiar pe terenul lor”, a mai spus Adrian Mutu, la TV .

„Nu am primit vreo ofertă, dar ciorba încă e caldă!”

că nu a primit încă nicio ofertă de la alte cluburi, dar a recunoscut că vrea să aibă o perioadă de câteva zile în care să analizeze mai bine ce a făcut bine, ce nu a făcut atât de bine și ce poate să îmbunătățească la el după experiența de la FC U Craiova.

„Nu am primit vreo ofertă de când am plecat, ciorba încă e caldă. Eu vreau câteva zile să analizez ce am făcut bine, ce am făcut rău, vreau să stau puțin cu mine.

Eu ca jucător am fost norocos, dar ca antrenor sunt ghinionist. Să ne gândim și la Campionatul European, dacă intra capul lui Pașcanu și nu se ducea în bară. Nu zic că nu e și de o parte și de alta”, a mai spus Adrian Mutu.