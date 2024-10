Adrian Mutu nu e de acord cu modul în care CFR Cluj a gestionat escapada din club a lui Louis Munteanu: „Eu nu accept așa ceva” Pentru ce l-a amendat Chelsea cu 60.000 de euro

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că după Hermannstadt – CFR Cluj 0-0. Adrian Mutu nu este de acord cu în vârstă de 22 de ani.

Adrian Mutu e împotriva măsurilor luate de CFR Cluj împotriva lui Louis Munteanu: „Nu există zi liberă la 5 dimineața”

Adrian Mutu și Louis Munteanu au multe în comun. Ambii au jucat la Fiorentina și ambii știu ce înseamnă să fii la CFR Cluj. „Briliantul” a fost antrenor, în timp ce „Faraonul” e acum jucător. O altă asemănare ar fi însă și escapadele nocturne. După remiza lui CFR de la Sibiu, scor 0-0, Munteanu a petrecut în club până la 5 dimineața și a fost pus sub observație de Mutu.

ADVERTISEMENT

„Amendat de club și tras de urechi. Pentru că Louis are o mare responsabilitate pe umeri, în primul rând față de propria persoană, pentru că e un jucător valoros și toată lumea așteaptă mult de la el. E un jucător de echipa națională. Și în al doilea rând față de clubul care a plătit 2,5 milioane de euro pentru el, plus alte nebunii. Suma se duce și mai mult.

Eu în locul clubului l-aș amenda. (n.r. – Nu accepți așa ceva?) Nu. Nu există zi liberă. Adică există zi liberă, dar 5 dimineața stai nu e ok nici în ziua liberă. La toate cluburile mari, și eu sunt unul care a făcut prostiile pe care le face Louis Munteanu, dacă am fost prins, am fost amendat. 50 de mii, 60 de mii de euro… 20-30 de mii…

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ai avut amendă de 60.000 de euro?) Da, la Chelsea da. Dacă apari în ziare, la revedere! 60.000 de lire. Am fost într-un club, am apărut în ziare și am fost amendat.

În orice regulament de ordine interioară făcut de club împreună cu antrenorul și cu căpitanul de echipă nu cred că poți să stai după ora 02:00, maxim. Dacă tu în ziua liberă stai până la 5 dimineața… Una e să meargă toți jucătorii după un meci câștigat să stea până la 5 dimineața și se știe că n-a dormit nimeni… Dar când ești un jucător de 5.000.000, jucător de echipa națională, responsabilitatea care e pe umerii lui și toate speranțele clubului în el, e un pic cam mult.

ADVERTISEMENT

Nu a făcut nu știu ce, dar trebuie corectat. Dacă nu îl corectezi acum pierde și el clubul toată investiția”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitat la DON MUTU, show care e live pe , joi, de la ora 10:30.

. Nu mai puțin de 5.450.000 de euro îl costă pe Neluțu Varga transferul atacantului de la Fiorentina. Până acum, cel poreclit „Faraonul” a marcat patru goluri și a oferit un assist.

ADVERTISEMENT

De la meciul cu FCSB, când a reușit o „dublă”, Munteanu n-a mai dat însă cel mai bun randament. Internaționalul român e fără gol în remiza cu Hermannstadt, scor 0-0, și înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-3.

Adrian Mutu, VERDICT FARA MILA dupa ESCAPADA lui Louis Munteanu: “AM FACUT PROSTIILE LUI”