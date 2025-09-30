Sport

Adrian Mutu nu își uită trecutul rapidist. „Briliantul” a petrecut la nunta unui politician cu unul dintre liderii galeriei. Foto exclusiv

Adrian Mutu a rămas în continuare atașat de Rapid chiar dacă nu s-a despărțit pe cale amiabilă de gruparea de sub Podul Grant. „Briliantul” a petrecut cu un fost șef de galerie la nunta unui politician
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
30.09.2025 | 09:30
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu nu își uită trecutul rapidist. A petrecut la o nuntă a unui politician cu unul dintre liderii galeriei. Foto: Fanatik

Au trecut mai bine de doi ani de când Adrian Mutu a plecat de la Rapid, dar „Briliantul” ține aproape de alb-vișinii. Tehnicianul a fost surprins la nunta unui politician, acolo unde a petrecut cu unul dintre liderii de galerie din Giulești.

Adrian Mutu, petrecere cu Gigi Corsicanu la nunta unui politician

Adrian Mutu e liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, care s-a produs în martie 2025. Până să își găsească un nou angajament, fostul mare atacant are timp să se distreze. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, în weekend, „Briliantul” a fost la nunta lui Andrei Ohaci, viceprimarul Sectorului 2.

Site-ul nostru a intrat și în posesia unei fotografii de la fastuosul eveniment. Îmbrăcat „la 4 ace”, Adi Mutu a stat la masă și a petrecut alături de fostul lider de galerie de la Rapid, Gheorghe Răducan, alias Gigi Corsicanu.

mutu corsicanu
Adrian Mutu și Gigi Corsicanu, la nunta lui Andrei Ohaci, viceprimar Sectorul 2. FOTO: Fanatik

Cum a plecat Mutu de la Rapid

Adrian Mutu a fost antrenor la Rapid din 2 martie 2022 până în 8 iulie 2023. Plecarea sa din Giulești a surprins pe multă lume la momentul respectiv, deoarece s-a produs cu doar o săptămână înainte de startul sezonului 2023-2024.

Adi Mutu a invocat mai multe motive pentru care a plecat subit de la Rapid. Pentru antrenor a contat în primul rând faptul că a primit o ofertă financiară mult mai bună din partea azerilor de la Neftchi Baku. Mutu a transmis însă și că a fost nemulțumit de modul în care s-au făcut transferurile, neprimind astfel jucătorii pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea obiectivelor.

Clauza de reziliere pe care Adrian Mutu o avea în contractul cu Rapid era de aproximativ 200 de mii de euro. Totuși, părțile au ajuns la o înțelegere, iar antrenorul nu a plătit toată sumă. Acționarul majoritar al clubului din Giulești, Dan Șucu, n-a fost însă deloc încântat de decizia lui Mutu de a pleca. Șucu a declarat că nu doreşte să „spele rufele în public”, subliniind doar că „dragoste cu sila nu se poate”.

  • 54 de meciuri a stat Adrian Mutu pe banca Rapidului în perioada 2022-2023
  • 1,72 este media per meci a punctelor făcute de Mutu în calitate de antrenor al giuleștenilor
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
