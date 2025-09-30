Adrian Mutu nu își uită trecutul rapidist. „Briliantul” a petrecut la nunta unui politician cu unul dintre liderii galeriei. Foto exclusiv

Au trecut mai bine de doi ani de când Adrian Mutu a plecat de la Rapid, dar Tehnicianul a fost surprins la nunta unui politician, acolo unde a petrecut cu unul dintre liderii de galerie din Giulești.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, petrecere cu Gigi Corsicanu la nunta unui politician

Adrian Mutu e liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, care s-a produs în martie 2025. Până să își găsească un nou angajament, fostul mare atacant are timp să se distreze. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, în weekend, „Briliantul” a fost la nunta lui Andrei Ohaci, viceprimarul Sectorului 2.

Site-ul nostru a intrat și în posesia unei fotografii de la fastuosul eveniment. Îmbrăcat „la 4 ace”, Adi Mutu a stat la masă și a petrecut alături de

ADVERTISEMENT

Cum a plecat Mutu de la Rapid

Adrian Mutu a fost antrenor la Rapid din 2 martie 2022 până în 8 iulie 2023. Plecarea sa din Giulești a surprins pe multă lume la momentul respectiv, deoarece s-a produs cu doar o săptămână înainte de startul sezonului 2023-2024.

Adi Mutu a invocat mai multe motive pentru care a plecat subit de la Rapid. Pentru antrenor a contat în primul rând faptul că a primit o ofertă financiară mult mai bună din partea azerilor de la Neftchi Baku. Mutu a transmis însă și că a fost nemulțumit de modul în care s-au făcut transferurile, neprimind astfel jucătorii pe care îi considera necesari pentru îndeplinirea obiectivelor.

ADVERTISEMENT

Clauza de reziliere pe care Adrian Mutu o avea în contractul cu Rapid era de aproximativ 200 de mii de euro. Totuși, părțile au ajuns la o înțelegere, iar antrenorul nu a plătit toată sumă. Acționarul majoritar al clubului din Giulești, . Șucu a declarat că nu doreşte să „spele rufele în public”, subliniind doar că „dragoste cu sila nu se poate”.

ADVERTISEMENT