Adrian Mutu nu s-a ferit după Bosnia – România 3-1 și l-a criticat pe Ianis Hagi: „Absent!”. Pe cine a lăudat „Briliantul” după eșecul de la Zenica

Meciul dintre Bosnia și România s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 3-1, deși elevii lui Mircea Lucescu au condus la pauză. Adrian Mutu a făcut o analiză completă a duelului și a scos în față punctele forte și slabe.

Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte după Bosnia – România 3-1

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că problemele României au venit în repriza a doua, după ce primul act a fost foarte bun. Antrenorul consideră că elevii lui Mircea Lucescu au intrat mult prea moale după pauză și acest lucru a contat, mai ales că Bosnia voia să păstreze distanța.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat la Bosnia – România?) Cred că cea mai mare problemă a fost în repriza a doua. Am intrat moi la pauză, iar lucrul acesta le-a dat aripi bosniacilor.

După o primă repriză foarte bună, în care jocul nostru pe contra-atac s-a dovedit a fi o armă importantă, am reușit să deschidem scorul și să facem un joc bun per ansamblu. În schimb, a contat faptul că am intrat moi în repriza a doua. Am pierdut multe dueluri, era o impresie de auto-mulțumire. Am primit gol imediat, în primele cinci minute… Trebuia gestionat mult mai bine meciul.

Se știa că Bosnia e o echipă care juca acasă, care voia să mențină distanța aceasta și voia să se lupte la primul loc, era normal să intre în a doua repriză mult mai agresiv și să vrea să câștige acest meci. Noi trebuia să gestionăm mult mai bine începutul reprizei a doua și să nu le fi dat posibilitatea de a veni cu centrări în careu”, a declarat Adrian Mutu.

Ce problemă a identificat Mutu în jocul naționalei

În continuare, Adrian Mutu a dat vina pe lipsa de concentrare din prima repriză, „tricolorii” având ocazii mari de a se desprinde. „Briliantul” a mărturisit că echipa națională a dat o impresie de auto-mulțumire și nu s-a luptat la fel precum adversarii.

„Poate a fost o lipsă de concentrare în prima repriză, puteam să mai marcăm. Faptul că nu am profitat de momentul de dificultate prin care au trecut bosniacii, când au fost fluierați de propriul public… Puteam să forțăm atunci puțin și să fructificăm.

Echipa României a dat o impresie de auto-mulțumire, că nu poate mai mult. M-a mirat faptul că nu am reușit să luptăm, pe când ei ne rupeau, intrau foarte agresiv. M-a deranjat faptul că nu am răspuns cu aceeași agresivitate, mă refer la una pozitivă.

Pentru noi și un rezultat de egalitate era bun. Mai era un meci și acolo se putea juca totul. Trebuia să avem o reacție de bărbăție, trebuia să fi luptat și să începem să dăm și noi în ei, așa cum au dat ei în noi”, a adăugat Adrian Mutu.

Ce spune Mutu despre golurile primite în duelul cu Bosnia

Cât despre golurile primite, , acest meci fiind primul pentru cuplul Ghiță – Racovițan în centrul apărării. Totodată, nici mijlocul nu a funcționat în viziunea fostului atacant.

„(n.r. – Cum ți s-a părut apărarea?) La goluri au fost greșeli de marcaj, de poziționare. Pe lângă golul doi, care a fost o execuție foarte frumoasă, primul, a lui Dzeko, a fost norocos. Nu avea ce să facă Racovițan acolo, l-a lovit mingea în spate. La golul trei puteau să facă mult mai mult, a fost o greșeală a ambilor apărători centrali… Nu au comunicat, nu au vorbit. Racovițan s-a uitat numai la minge și și-a pierdut adversarul.

Până la goluri și la apărare, cred că mijlocul a fost puțin absent. Aici mă refer la Ianis și la Dragomir, care au fost absenți din jocul echipei chiar și în prima repriză. Nu au ieșit la rampă deloc, nu au avut nicio incursiune periculoasă”, a mai spus „Briliantul”.

Ianis Hagi, criticat de Adrian Mutu după Bosnia – România 3-1

, Adrian Mutu a mărturisit că mijlocașul a avut o evoluție slabă și a fost absent din joc, asemeni lui Vlad Dragomir. În schimb, Mutu a scos în evidență evoluțiile lui Bîrligea, Mihăilă și Marius Marin.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Ianis aseară?) Nu vreau să îl judec numai pe el… Mi s-a părut absent Ianis, n-a făcut un joc bun. Chiar și în prima repriză, când echipa României era bine, Ianis nu a ieșit în evidență, nu l-am văzut cu un șut, cu o pasă, iar acestea sunt calitățile lui. Ieri nu a intrat în jocul echipei, nu a fost periculos deloc.

Marius Marin și-a făcut treaba. El e un număr 6, un închizător, aleargă! Mai departe, Ianis și Dragomir trebuiau să aducă mai mult suport ofensiv echipei. În schimb, Bîrligea și Mihăilă mi-au plăcut în prima repriză. Bîrligea a dat un gol superb, iar Mihăilă a făcut câteva incursiuni foarte frumoase. Și Man s-a dovedit a fi periculos în câteva faze, dar e prea puțin”, a conchis Adrian Mutu.