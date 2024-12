Adrian Mutu nu s-a impus din prima la Dinamo! Poveștile fostului mare atacant: „M-au luat ca pe o speranță”

Dinamo București l-a transferat pe Adi Mutu de la FC Argeș în 1998. „Briliantul” nu s-a impus din prima la trupa din Ștefan cel Mare, deoarece „câinii roșii” aveau un lot plin de internaționali români la acea vreme.

Cum s-a impus Adi Mutu la Dinamo! Poveștile fostului mare atacant: „Erau 10 băieți la națională”

Cornel Dinu nu i-a asigurat postul de titular lui . „Briliantul” a povestit la show-ul „Don Mutu” cum s-a adaptat la trupa din Ștefan cel Mare și a dezvăluit ce i-a transmis antrenorul „câinilor roșii” după primele meciuri.

„Și pentru mine a fost greu în primele luni. Dinamo avea 10 jucători la națională când am ajuns, m-au luat ca pe o speranță. Eu mi-am câștigat locul de titular și nu din prima, ci după câteva luni. Era ceva nou, mi s-a mai întâmplat și când am ajuns la echipa mare de la FC Argeș.

Eu deja aveam un statut, deși nu era cine știe ce. Dinamo era deja pe val și mergea bine cu nea Cornel Dinu. În față erau jucători importanți, nea Cornel îmi spunea să am răbdare, dar una e ce spune antrenorul și alta e ce simți tu.

Nu mi-a plăcut să stau pe bancă în cariera de fotbalist, așa că am început să trag de mine și să îmi câștig locul de titular”, a declarat Adi Mutu.

Adi Mutu își pregătește revenirea în SuperLiga: „Sunt discuții, mă gândesc serios la asta”

, după plecarea lui Mehmet Topal. „Briliantul” a vorbit despre revenirea în SuperLiga și a dezvăluit că este tentat că revină pe stadionul „Ilie Oană” în calitate de antrenor.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.

Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.

Nimic ieșit din comun la ce înseamnă România. Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă ei”, a spus „Briliantul”.

