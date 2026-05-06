Adrian Mutu, opinie contra curentului cu noua siglă a lui Dinamo: “Îmi place! Se vor obişnui cu ea!” Reacţia lui Şumi: “De ce s-o schimbe pe aia veche?”

ADVERTISEMENT

Dinamo va trece printr-o schimbare majoră la finalul sezonului, din punct de vedere estetic. După aproape două decenii, clubul bucureșteană renunţă la emblema cu cei doi câini, ultra cunoscută microbiștilor din România, şi va avea un logo nou, modern, creat de la zero. Emblema se va regăsi de la 1 iulie 2026 pe echipamentele echipei, precum și pe toate produsele oficiale ale „câinilor”. Adrian Mutu și Marius Șumudică au oferit reacții tari în direct când au văzut-o.

Adrian Mutu laudă noua siglă a lui Dinamo

Schimbarea a stârnit deja Adrian Mutu, fost jucător și oficial la Dinamo, a văzut la rândul său sigla cu care clubul bucureștean își va continua existența în fotbalul românesc. „Briliantul” este contra protestatarilor, susținând că îi place și că este un design conform vremurilor actuale, dar mai ales procesului de modernizare a tot ce înseamnă echipa Dinamo. „Mie îmi place, sincer. Am și citit puțin despre ea, descrierea pe care ne-au prezentat-o. Am văzut că multă lume nu e de acord, dar eu n-am ce să zic. Eu cred că o echipă trece la următorul nivel, se aliniază puțin cu ceea ce înseamnă ziua de astăzi, iar eu cred că decizia n-a fost luată de Andrei Nicolescu singur, ci așa cum spunea, s-a consultat cu niște oameni. Adică a avut loc un proces prin care a trecut și s-a ajuns la această siglă.

ADVERTISEMENT

E nouă și poate pentru unii pare ceva care nu-i ok, dar când o să te obișnuiești cu ea… E un proces prin care trece și Dinamo, se adaptează. Eu cred că și Rapidul ar trebui să ajungă și în general cam toate echipele, ați văzut și Inter și Juve. Mie îmi place. Eu cred că e o siglă modernă, are un sens prin descrierea pe care a făcut-o. E bineînțeles câinele acolo, D-ul. Nu poate să fie pe pe placul tuturor, mai ales celor mai în vârstă. Cei care sunt trecuți de 60 de ani sunt mai reticenți, atunci când vorbim de lucruri noi. Mai conservatori și mai reticenți față de ceea ce înseamnă modernizarea a unui lucru. Ei preferă stabilitatea. Clubul trece printr-o schimbare. Eu cred că e în bine. Dinamo în ultimii ani are o stabilitate, are un progres. Deci e e ok!”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, nedumerit de decizia luată de Dinamo de a-și schimba sigla. „Nu știu de de au făcut asta. Cea veche era mai puternică!”

Marius Șumudică, fostul mare rapidist, a comentat și el despre schimbarea de siglă la rivala Dinamo. Tehnicianul român nu înțelege de ce s-a recurs la această decizie și a subliniat că stema actuală, cea cu cei doi câini, impune mai multă putere pentru numele echipei decât cea care va intra în uz. „N-am stat să analizez așa în profunzime. Nu știu de ce trebuie schimbată… Nu sunt în temă cu subiectul. Nu sunt în măsură să analizez eu sigla. Mi se pare o siglă decentă. Nu știu cine a luat decizia asta și a cui a fost ideea, dar Dinamo este un club care se mișcă.

ADVERTISEMENT

Dinamo este un club care este într-o perpetuă schimbare. Din punct de vedere al fanilor, ați văzut scenografiile care sunt cum sunt, adică la un nivel înalt, ei de fiecare dată au avut un cuvânt de spus acolo și chiar cred că au fost momente când au pus umărul la salvarea acestui club. Ei sunt în măsură să discute, sunt treburi interne. Eu din afară, la ceea ce văd nu-mi displace! Dacă mă întrebi și pe mine, așa vizual, văzându-le acum pe amândouă, parcă cea dinainte e mai ok. Parcă e mai puternică, mai pentru ceea ce înseamnă Dinamo în momentul de față”, a spus și Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu, cea mai dură reacție după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo

Cea mai dură reacție după ce Dinamo și-a prezentat noua siglă a venit din partea marelui Cornel Dinu, simbol al clubului „Ștefan cel Mare”. „Procurorul” nu a ezitat să-l pună la zid pe Andrei Nicolescu, considerând că actuala conducere nu se identifică cu Dinamo. „Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți […] Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu”, a fost reacția lui Cornel Dinu pentru

ADVERTISEMENT

1998 a fost anul în care Dinamo a introdus prima dată câinii pe sigla echipei

2004 a fost anul adoptării siglei din prezent