Adrian Mutu, opinie surprinzătoare despre ”dezamăgirea Garita” la FCSB: ”E o chestie de scouting”. Ce crede despre Nsimba

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Arnold Garita nu a reușit să marcheze vreun gol în cele șapte meciuri jucate la FCSB și a fost scos imediat de la inimă de Gigi Becali. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a explicat prestațiile modeste ale camerunezului și crede că Steven Nsimba s-ar potrivi mult mai bine pe jocul ”roș-albaștrilor”.

Adrian Mutu știe de ce Garita nu dă satisfacție la FCSB

Fostul mare internațional consideră că Arnold Garita este un atacant care are nevoie de spații pentru a-și putea pune în valoare calitățile, iar acest lucru nu se va putea întâmpla la FCSB, o echipă care construiește și trebuie să desfacă apărări aglomerate.

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”Fără să am nimic cu el, e un alt lucru să joci pentru o echipă care inițial pleacă de la obiectivul să nu se lupte la retrogradare, cum a fost FC Argeș, și să ajungă în play-off. E un lucru pentru că strategia echipei de a juca, cum era cu Bogdan Andone atunci, era foarte mult pe contraatac și îl aveai pe Garita acolo. Stă acolo, se apără foarte bine, pleca foarte bine în contraatac și normal că beneficia de spații foarte mari.

Ajungi la FCSB, o echipă de posesie, căreia îi place să domine adversarul, care primordial joacă în jumătatea adversă. Spațiile sunt foarte restrânse, nu are timp, e în criză de timp și de spațiu tot timpul pentru că face un joc diferit la FCSB. Face un joc în ultimii 20 de metri în care trebuie să se miște și să găsească spații, el fiind și un jucător masiv. Deci nu mai are spațiile alea pe care le avea atunci când juca la FC Argeș, când se apăra în jumătatea proprie și după aia avea 40 de metri de teren să poate să-și dezvolte viteza, forța sau tehnica, chiar dacă nu are o tehnică extraordinară.

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Un jucător care nu e dublat, poți să-l driblezi și în 5-6 metri, adică dai mingea pe lângă el și fugi. FCSB e o echipă care joacă în special în jumătatea adversă, cu spații care trebuie să fii atent la preluarea pe care o faci, driblingul trebuie să fie foarte scurt și mult mai rapid. Trebuie să fie un joc combinativ, pentru că echipa adversă în general se apără pe două linii. Deci . Probabil de aia nici nu dă randamentul pe care se așteptau cei de la FCSB”, a declarat Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB, probleme la departamentul de scouting

”Briliantul” a dezvoltat subiectul și l-a comparat pe Garita cu Gregory Tade, atacantul transferat în 2015 de FCSB de la CFR Cluj și care la fel nu a dat randament în sistemul ”roș-albaștrilor”. Mutu a precizat că la FCSB este o problemă de scouting, deoarece sunt aduși fotbaliști care nu se pliază pe ce joacă echipa.

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”Nu se potrivește pentru că e un jucător de fuleu. Am văzut și la primele lui apariții în tricoul FCSB-ului că momentele bune au fost atunci când avea spațiu, când avea teren să plece. Și acțiunea aia, golul ăla frumos tot așa a fost: o pasă lungă, s-a luptat, se vede că are o forță și după aia a dat golul ăla care într-un final a fost anulat, dar faza în sine a fost una care a arătat care sunt de fapt calitățile lui Garita.

Dar aici e o chestie de scouting la FCSB. Pentru că o echipă care își domină adversarul și joacă în jumătatea adversă, în 40 de metri, mai puțin dacă e să iei și 16 metri, joacă în 30 de metri maxim. Acolo îți trebuie alt gen de jucători. Una e cum era Bîrligea, care era un jucător care se descurca și pe spații scurte. Una e să aduci un jucător de fuleu.

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A mai fost un jucător de genul ăsta, Tade, care la CFR a dat randament. Era un stil de joc tot așa, mai mult închis și plecăm pe contraatac, pe mingi lungi, pe bătaie și așa mai departe. A venit la FCSB și n-a reușit să stea în ghete pentru că e alt joc.

La FCSB sunt jucători tehnici, mingea pe jos, tiki-taka cum îi place lui Gigi. Jucătorii care vin la FCSB trebuie să aibă niște calități tehnice foarte bune, iar jocul FCSB e unul pretențios, nu e pentru oricine. Trebuie să știi cu varza și să fii un jucător rapid. Garita e jucător de fuleu, e un jucător de contraatac”, a spus el.

Care e diferența dintre Nsimba și Garita

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatul FANATIK SUPERLIGA, dacă Steven Nsimba, despre care , s-ar preta la jocul formației lui Laurențiu Reghecampf, Mutu s-a arătat sigur că francezul s-ar descurca mult mai bine decât Garita.

”Nsimba da. El vine dintr-un context diferit. Vine de la o echipă unde s-a obișnuit cu același gen de joc, chiar dacă el are anumite calități. Calitățile lor sunt asemănătoare, pentru că și Nsimba e un jucător masiv, e un jucător de fuleu, dar el vine după un an de zile în care a jucat la Craiova, care e același gen de echipă, își bagă adversarul în jumătatea proprie.

(n.r. – E și mult mai tehnic Nsimba) De aia a și reușit să dea randament la Craiova, pentru că Craiova are un joc asemănător cu FCSB-ul. Se duce peste adversar, încearcă să desfacă. E o echipă care conduce un joc, dă un ritm și el s-a descurcat. Vine de la o echipă mare care se aseamănă. Una e să joci la o echipă mică, e altă mâncare de pește să joci la o echipă mare”, a afirmat Adrian Mutu.