Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”

Adrian Mutu și-a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, poziția în conflictul Rădoi - Baiaram. Ce spune „Briliantul” despre atacantul oltenilor.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 10:30
Adrian Mutu opinie transanta in conflictul Radoi Baiaram De ce parte sa situat Briliantul Sa lasam figurile deoparte Nu e la nivelul ala
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu, poziție clară în conflictul Rădoi - Baiaram. Sursă foto: Colaj Fanatik

Relația dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram pare să nu se fi remediat, jucătorul fiind doar pe banca de rezerve în duelul cu Oțelul și introdus abia în minutul 68 la partida din Galați. Ce spune Adrian Mutu despre conflictul de la Universitatea Craiova.

Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a mărturisit că e de partea lui Mirel Rădoi în „conflictul” cu Ștefan Baiaram. „Briliantul” susține că Rădoi îi oferă niște lecții acum lui Baiaram, asta pentru ca jucătorul să fie la cel mai înalt nivel în meciurile ce urmează.

„(n.r. – Ce părere ai despre subiectul Baiaram?) Eu sunt de acord că antrenorul este jupânul. Cred că Mirel are dreptate în situația asta. Toate lecțiile acestea au un rol important în acest proces de creștere a lui Baiaram. Mirel îl știe foarte bine, el l-a adus pe Baiaram la nivelul acesta și cred că trebuie să i se dea credit lui Mirel, el știe cel mai bine.

Baiaram trebuie să înțeleagă lucrurile pe care i le spune Mirel Rădoi. Dacă Mirel îi dă niște lecții lui Baiaram, i le dă pentru că Baiaram nu se comportă așa cum ar trebui și nu este jucătorul care ar trebui și ar vrea Rădoi să fie. Să lăsăm figurile deoparte! E un jucător talentat, dar nu e la nivelul acela încât să fie acceptat așa.

„Vorbim de Baiaram de parcă ar fi Pele. Nu e la nivelul acela”

Noi nu știm ce s-a întâmplat la meciul cu Farul, noi l-am văzut doar pe Mirel supărat. Cine știe ce s-a întâmplat după, care a fost reacția lui Baiaram. Acum poate a sacrificat un meci, dar poate îl duce pe Baiaram la un nivel bun la care să rămână tot anul.

Sunt sigur că Mirel are niște calități psihologice la un nivel bun și va ști cum să-l gestioneze pe Baiaram. Vorbim de Baiaram de parcă am vorbi de Pele… Nu e încă la nivelul acela. Dacă era un Mitriță, mai ziceam.

Mirel îi dă niște lecții lui Baiaram pentru a crește și pentru a deveni jucătorul de care Craiova are nevoie. Un jucător profesionist, care joacă la același nivel și rămâne concentrat tot timpul, nu doar când vrea el”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, poziție clară în conflictul Rădoi - Baiaram

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
