Adrian Mutu, ovaționat pe Artemio Franchi la centenarul Fiorentinei! Tribunele „au erupt” la apariția „Briliantului”. Video

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a sărbătorit sâmbătă seară 100 de ani de la înființare, drept pentru care pe stadionul Artemio Franchi a fost organizat un spectacol grandios de la care nu au putut lipsi marile personalități ale clubului. Printre aceștia s-a numărat, bineînțeles, și Adrian Mutu, care a ridicat publicul în picioare în momentul în care și-a făcut apariția pe gazon. Rămâi pe FANATIK pentru a vedea imaginile cu „briliantul”.

Adrian Mutu, ovaționat pe Artemio Franchi la centenarul Fiorentinei!

Celebrul stadion din Florența a găzduit petrecerea celor de la Fiorentina, club care a împlinit 100 de ani de la înființare. Printre cele mai importante nume prezente pe Artemio Franchi s-au numărat Gabriel Batistuta, Roberto Baggio, Luca Toni, Claudio Ranieri, Cesare Prandelli, Fatih Terim, Francesco Toldo și, în mod evident, Adrian Mutu. Cu alte cuvinte, oameni care au scris istorie pentru clubul viola din teren sau de pe banca tehnică.

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– 🇮🇹 En el marco del centenario de la Fiorentina, el cuadro Viola perdió 0-3 ante Frosinone, pero tuvo a varios de sus históricos presenciando el partido: Gabriel Batistuta 🇦🇷

Rui Costa 🇵🇹

Luca Toni 🇮🇹

Cesare Prandelli 🇮🇹

Giampaolo Pazzini 🇮🇹

Borja Valero 🇪🇸… — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia)

Momentul în care a fost prezentat fostul mare fotbalist român a reprezentat unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale show-ului. Înainte de a-și face apariția pe teren, Mutu a fost prezentat astfel: „Un fotbalist care a demonstrat o clasă indiscutabilă și care a însemnat enorm pentru acest tricou, un mare număr 10”. Ulterior, „briliantul” a pășit pe gazonul care i-a fost casă timp de cinci ani, iar spectatorii din tribune au explodat, scandându-i numele și aplaudându-l la scenă deschisă. Vizibil emoționat, acesta le-a zâmbit și i-a salutat înapoi, făcând și o plecăciune în fața lor.

Adrian Mutu a scris istorie la Fiorentina

rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Fiorentinei, iar cifrele sale în tricoul viola confirmă statutul de superstar pe care l-a avut în Serie A. Transferat în 2006, Mutu a jucat 143 de meciuri pentru Fiorentina în toate competițiile, timp în care a marcat 69 de goluri si a oferit 29 de pase decisive.

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Sezonul 2007/2008 a fost cel mai prolific al său pe Artemio Franchi: 17 goluri în Serie A. În aceeași stagiune, Mutu a fost decisiv și în Europa, marcând pe bandă rulantă în Cupa UEFA, competiție în care Fiorentina s-a oprit atunci în semifinale. La nivel de impact, presa italiană l-a numit „Il Fenomeno di Firenze”, iar fanii îl consideră și astăzi unul dintre cei mai mari jucători care au purtat vreodată tricoul viola.

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