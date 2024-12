Adrian Mutu, poveste fabuloasă de la primul trofeu câștigat ca junior: „O generație de excepție!”

Adrian Mutu a scris istorie în tricoul naționalei României, dar și în cele mai tari campionate din Europa. a fost un produs al pepinierei de la Argeș. Acum, la mulți ani distanță de perioada în care era doar un junior, vorbește despre primul său trofeu câștigat.

Adrian Mutu, povești de senzație

Fostul vârf al echipei naționale a României s-a făcut remarcat încă din perioada în care nu împlinise nici măcar vârsta majoratului. Horia Ivanovici i-a prezentat, în emisiunea „Don Mutu”, câteva articole mai vechi în care numele său este amintit.

„Domnul Arpad Pászkány dorește să îl oferteze pe fostul dinamovist, dacă CFR trece de Celtic și ajunge în grupele Ligii Campionilor”. „FC Argeș a câștigat titlul la juniori cu Mutu pe teren, în fața lui Dinamo”, au fost cele două știri prezentate de directorul FANATIK, Horia Ivanovici.

a declarat că nu își amintește să fi primit vreo ofertă oficială de la CFR Cluj, însă amintirea trofeului câștigat la juniori cu FC Argeș rămâne vie. Fostul mare jucător a povestit emoțiile pe care le-a simțit atunci.

„Nu îmi aduc aminte de vreo ofertă de la CFR. Am făcut atunci un meci bun. Înainte era frumos lucrul ăsta. Acum nu se mai practică. După ce am jucat noi, s-a jucat finala Cupei României, pe care a câștigat-o Steaua.

Noi jucam în deschidere. Începeam cu 3 spectatori și terminam cu mulți. La un moment dat, când ajungeau echipele care urmau să joace, încă nu vedeau terenul. Mai așteptau 10 minute și se uitau la noi. Deja se aprindea nocturna, era foarte frumos. Impresionant”, a explicat Adrian Mutu.

Adi Mutu: „Să ai trei jucători dintr-o generație care ajung să joace la echipa națională e ceva incredibil”

Adi Mutu a vorbit și despre generația de vis pe care argeșenii au avut-o în acei ani. Atunci, în lotul piteștenilor se regăseau trei jucători care, ulterior, au făcut pasul la echipa națională.

„Era finala campionatului de juniori. Noi am ieșit de două ori campioni și am pierdut o finală. La juniori C și A am ieșit campioni naționali. Am avut o generație de excepție. Eram eu, Dani Coman, Rică Neaga, mai mulți. Mulți au cochetat cu Liga 1.

Noi trei am fost cei care am ajuns și la echipa națională. Să ai trei jucători dintr-o generație care ajung să joace la echipa națională e ceva incredibil”, a explicat Adrian Mutu în podcastul „Don Mutu”.