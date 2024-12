Adrian Mutu, povești de senzație din perioada de la Juventus: ”Erau cu 5 ani înainte. Nu am văzut așa ceva în altă parte”

Adrian Mutu a numit cele mai mari 3 cluburi din istoria fotbalului. ”Briliantul” a afirmat că Real Madrid, Manchester United și Juventus sunt cele mai importante echipe ale ”Sportului Rege”.

Adrian Mutu: ”Juventus este unul dintre cele mai mari cluburi din lume”

Câștigătorul și-a amintit de condițiile incredibile pe care le avea la dispoziție ”Bătrâna Doamnă”, în perioada în care a îmbrăcat tricoul torinezilor. La podcastul DON MUTU, fostul mare atacant al naționalei a subliniat că Juventus era cu 5 ani înaintea tuturor formațiilor la care a jucat.

”Nu e doar unul dintre cele mai mari cluburi din Italia. Juventus este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Dacă faci un clasament top 3 din toate timpurile e format din Real Madrid, Manchester United și Juventus. Multă lume mă va contrazice. Nu există cluburi mai mari ca acestea.

Gândește-te (n.r.- în dialog cu Horia Ivanovici) că Juventus era cu 5 ani înaintea tuturor. La nivel de organizare, la nivel de planificare și de tot ce aveau ei la nivel de condiții. Eu n-am prins centrul lor sportiv nou. Noi ne antrenam pe cel vechi, dar și acela era un centru important pentru vremea respectivă.

La Juventus erau lucruri pe care nu le vedeam la alte echipe. Erau cu 5 ani înainte. Îți aduci aminte de perioada în care Juventus câștiga Liga Campionilor. Și jucătorii care erau acolo”, a declarat Adrian Mutu, .

Mutu: ”Am ieșit al treilea golgheter al echipei după David Trezeguet și Alessandro Del Piero, (…) după aceea a fost Ibrahimovic”

Mutu a enumerat, de asemenea, cei mai importanți coechipieri pe care i-a avut la Juventus. ”Briliantul” a subliniat că a fost al 3-lea golgheter al torinezilor, după David Trezeguet și Alessandro Del Piero, înaintea lui Zlatan Ibrahimovic!

”Eu am venit în decembrie și am stat un an și jumătate. Am câștigat două campionate. În primul campionat am jucat doar un meci. Mi s-a terminat suspendarea pe 16 mai, pe 18 am și jucat. Am dat și bară cu Cagliari. Am ieșit și campioni ai Italiei.

A fost Buffon care era în poartă. Zebina, fundaș dreapta, și mai era și Pessotto, fundaș dreapta. Lilian Thuram cu Fabio Cannavaro, spun titularii acum, și cu Zambrotta pe partea stângă. La mijlocul terenului îi aveam pe Patrick Vieira și Emerson ca mijlocași centrali.

Îl aveam pe Pavel Nedved ca mijlocaș stânga. Mauro Camoranesi era mijlocaș dreapta. În față erau Trezeguet, Ibrahimovic și Del Piero. Apoi erau ceilalți. Eu am jucat și mijlocaș stânga, și mijlocaș dreapta. La al 2-lea titlu am jucat 33 de meciuri din 34, dintre care 22 ca titular.

Am ieșit al 3-lea golgheter al echipei după David Trezeguet și Alessandro Del Piero, care aveau unul 15, unul 10. Eu am ieșit cu 7 goluri, după aceea a fost Ibrahimovic cu 6”, a mai povestit ”Briliantul”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Povești uluitoare cu Adrian Mutu la Juventus