Adrian Mutu, prima reacție după ce Tamaș și Alexa au câștigat Asia Express. Cu ce „tricolor” ar face el echipă într-o asemenea aventură

Așa cum , iar în urma acestui lucru Adrian Mutu a oferit o reacție surprinzătoare legată de cei doi, dar și de show.

Adrian Mutu, prima reacție după ce Tamaș și Alexa au câștigat Asia Express

Adrian Mutu s-a bucurat pentru reușita lui Gabi Tamaș și Dan Alexa de la Asia Express. La DON MUTU, “Briliantul” a mărturisit că, încă, nu ar participa la un astfel de show, deși experiența este una inedită.

Provocat de moderatorul Cristi Coste, Adrian Mutu a răspuns totuși la întrebarea: “Ce partener ai alege pentru o astfel de experiență?”. “Briliantul” s-a gândit la fostul coleg de la echipa națională a României și bunul său prieten, Cosmin Contra.

“Nu am vorbit cu ei. Am aflat și eu acum câteva zile că au câștigat când am citit asta. Dar chiar vreau să vorbesc cu ei, tare sunt curios ce au făcut pe acolo pentru că nu i-am urmărit.

Sunt curios de experiența pe care au avut-o acolo și ce au făcut. Dacă tot s-au dus, e bine că au și câștigat. Nu știu dacă aș merge. Nu aș participa din alte considerente.

Cu ce “tricolor” ar face Mutu echipă într-o asemenea aventură

Nu e simplu deloc să mergi pe acolo pe unde merg ei și să faci acele lucruri. Nu mă văd pe mine în așa ceva, dar ar fi super interesant. Nu știu nici cu cine să merg acolo, dar sunt sigur că e o experiență de neuitat. Eu aș merge cu Contra în așa ceva”, a declarat fostul atacant al României la emisiunea DON MUTU.

Ediția din acest an de Asia Express nu este disponibilă încă la TV. Fanii show-ului vor putea vedea primele episoade în toamna lui 2025, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. Totodată, FANATIK a aflat că ceilalți au fost actorii Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

