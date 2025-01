Adrian Mutu, primele obiecții la Petrolul Ploiești: „Nu sunt mulțumit!”. Ce a spus despre transferul ratat al lui Andrei Vlad: „Nu îl aduceam că e frumușel”

, după ce echipa rămăsese fără antrenor în urma demisiei lui Mehmet Topal. Fostul internațional român a susținut prima sa conferință de presă înaintea deplasării cu Oțelul Galați, programată sâmbătă, 18 ianuarie, de la 19:30.

Prima conferință a lui Adrian Mutu la Petrolul

În lupta pentru play-off, dar cu mari probleme financiare, Petrolul Ploiești va avea o misiune grea în deplasarea din etapa cu numărul 22 contra Oțelului,

Adrian Mutu a vorbit încă o dată despre respectul și admirația sa față de orașul și echipa din Ploiești, dar și despre pregătirea efectuată în Turcia cu echipa, despre starea din vestiar, precum și despre unul dintre aspectele care îl nemulțumește puternic.

„Voi da tot ce am mai bun pentru a contribui la succesele echipei!”

„Am un respect deosebit pentru oraș, pentru suporteri, pentru toți cei care fac parte din echipă. De fiecare dată când am pășit pe acest stadion am simțit căldură din partea suporterilor. Sper să îi răsplătesc cu cât mai multe puncte aduse, voi da tot ce am mai bun pentru a contribui la succesele echipei.

Băieții au un spirit bun, i-am găsit bine. Sunt aici pentru că eu cred în spiritul bun de aici, pe care l-am văzut pe parcursul campionatului. Au arătat pe teren că sunt o echipă în ciuda problemelor. Sunt sigur că cei din conducere vor găsi soluții.

„Nu sunt mulțumit de teren!”

Nu sunt mulțumit de terenul de pe Ilie Oană. Față de când jucam eu, e diferență foarte mare, atunci era foarte bun. Ar trebui îngrijit mai mult ca să protejăm jucătorii de accidentări.

Eu nu o să pun presiune pe conducerea echipei să aducă jucători, știu ce eforturi se fac. Nu avem parte de un Gigi Becali sau un Dan Șucu în spate. Eu sper să nu plece nimeni.

Nu o să vorbesc niciodată despre contractul meu, este confidențial. Nu se pune problema de cât câștig, am venit să ajut”, a spus Adrian Mutu în cadrul conferinței de presă.

Cum a comentat Adrian Mutu transferul eșuat al lui Andrei Vlad

„Pe Vlad nu îl aduceam că e frumușel. Îl cunosc de la U21, așa cum îl știu și pe Eșanu. Vreau un portar român în spate pentru că este important pentru ce vreau eu să transmită echipei.

Eu credeam că Vlad poate ajuta clubul, dar ideile lui au fost altele. Când mi-am dat seama că nu este cu mentalitatea corectă pentru acest club ne-am despărțit fără probleme. Sper să își relanseze cariera pentru că știu ce poate mult mai mult, în ciuda criticilor primite”, a mai spus noul tehnician al Petrolului.

Gicu Grozav simte deja efectul venirii lui Adrian Mutu la echipă. „Mister a umblat puțin la mentalitate”

La conferința de presă de vineri, 17 ianuarie, a participat și Gicu Grozav, căpitanul „lupilor”. Experimentatul jucător a lăudat deja venirea lui Adrian Mutu, cel cu care a jucat alături scurt timp la echipa națională și despre care a recunoscut că i-a fost idol.

„Ne așteaptă un meci greu. Eu zic că putem să îl câștigăm dacă o să fim motivați 100%. Putem să ne întoarcem cu toate cele 3 puncte. Ne-am pregătit bine în Turcia.

Mister a umblat puțin la mentalitate. Nu este greu pentru că avem un grup unit, un vestiar unit. Noi am înțeles ce vrea Mister, e important ca noi să aplicăm în meciurile oficiale.

L-am apreciat pe Adrian Mutu ca jucător, am crescut cu el, a fost un jucător imens. Acum postura este diferită. Am fost colegi puțin la echipa națională, îmi este idol. Am multe de învățat de la el.

Încercăm să ne focusăm pe obiectivele noaste. Nu este ușor, am mai trecut prin situații dificile dar s-au rezolvat într-un final”, a spus și Gicu Grozav în cadrul conferinței de presă.