Primul interviu al lui Adrian Mutu în calitate de antrenor al Rapidului: „Moralul nu e bun”. Mesaj pentru fani: „Ei sunt esența acestui club”. Video

Adrian Mutu este nerăbdător să debuteze pe banca Rapidului. Golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la fel ca Gică Hagi, FANATIK. „Briliantul” îi va conduce pentru prima dată pe alb-vișinii la meciul din ultima etapă a sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1. Rapid – Academica Clinceni se joacă sâmbătă, 5 martie, de la ora 20:30. După ce a semnat contractul, Mutu a oferit un interviu pentru pagina de Facebook a giuleștenilor.

Adrian Mutu, primul interviu la Rapid: „Rezultatele din trecut și istoria acestui club obligă la o mare responsabilitate”

Cum te simți în acest moment?

– Bine, în primul rând. Este un club de tradiție, un club important al României. Mă bucur să fiu aici. Și în același timp concentrat, să facem treabă bună și să facem rezultate și mai bune de acum încolo.

Ce înseamnă pentru tine Rapid?

– Din ce am văzut ca adversar, acest spirit unic al Rapidului pe care l-au construit de-a lungul anilor, împreună cu niște suporteri care transmit acea pasiune pentru Rapid și pe care o vedem de fiecare dată în tribune. Au fost alături de noi și la echipa națională, atunci când jucam în Giulești. E o mare responsabilitate. Știu că rezultatele din trecut și istoria acestui club obligă la o mare responsabilitate și trebuie să lucrezi, să fii concentrat și să dai 100% pentru acest club.

Cum ți s-a părut jocul, echipa, în acest sezon?

– La început, un joc extraordinar, o echipă foarte puternică. După aceea a urmat un recul, dar e un lucru care se poate remedia. Ce e important e că eu am mare încredere. De aceea am și acceptat să vin. Am mare încredere în băieți, în echipă. Putem scoate anul acesta un rezultat bun pentru club. Apoi, la anul, când e și centenarul acestui club, vom încerca să ne întrece pe noi înșine.

„Mihai Iosif merită felicitat și apreciat pentru tot ce a făcut”

Cât de mulțumit ești de jucătorii din actualul lot?

– Eu mă abțin să dau verdicte, mai ales că înaintea mea . Un antrenor a cărei pasiune pentru Rapid se știe, născut și crescut cu spiritul Rapidului. Merită felicitat și apreciat. Să discut despre ce a făcut el nu mi se pare normal. Ce îmi doresc e să intru cât mai repede la antrenamente, să cunosc băieții, pentru că timpul e scurt până la primul meci, să pregătesc meciul și să fim gata de victorie sâmbătă.

„Mă bucur să îi am alături de mine pe Săpunaru și Grigore”

Cât de important e să ai în vestiar jucători cu multă personalitate, așa cum este la Rapid, și cât de greu e să gestionezi un astfel de vestiar?

– În primul rând sunt bucuros că am astfel de jucători, mai ales că atât Cristi Săpunaru și Grigore sunt jucători cu care am jucat la echipa națională. Mă bucur că îi am alături de mine și sper împreună cu ei să reușim să redresăm Rapidul și să avem mari satisfacții pe viitor.

Ce obiectiv personal ai pentru acest sezon?

– Nu dau un obiectiv. Obiectivele mele sunt de la meci la meci, pas cu pas. Vreau să câștig fiecare meci. Așa abordez, la câștig în fiecare meci. Nu doar pentru că suntem în play-out. Și dacă eram în play-off, la fel mergeam. Asta e mentalitatea mea și asta vreau să le transmit și băieților. Indiferent de adversar, mergem să câștigăm. Ocuparea unui loc cât mai sus ar fi extraordinar. Dar, pas cu pas, abordăm fiecare meci, cu acea răutate pozitivă și dorință de victorie.

Zece meciuri fără victorie. Cum vezi meciul cu Academica Clinceni, din punct de vedere al moralului?

– Este un meci greu pentru că noi venim după zece meciuri fără victorie. Moralul băieților nu e cel mai bun. Trebuie să lucrăm mult la acest aspect. Bineînțeles, trebuie să și încerc să le transmit și să le pună și în practică niște idei de ale mele pentru primul meci. E un meci greu pentru că e o echipă care nu are nimic de pierdut, doar de câștigat. Noi avem totul de pierdut. Trebuie să fim foarte atenți, să ne gândim doar la noi și la atitudinea pe care o să o avem, la acea dorință de victorie de care vorbeam. Chiar dacă e echipa de pe ultimul loc, nu trebuie să conteze pentru noi, pentru că e un moment delicat și indiferent care e adversarul, dacă nu intri cu atitudinea corectă vei avea un meci greu. Tocmai, că e un adversar care pe hârtie e mai slab cotat decât noi, trebuie să fie și mai concentrați. Băieții trebuie să conștientizeze că începând de sâmbătă începe alt campionat.

Ce mesaj ai pentru suporterii Rapidului?

– Atât eu cât și staff-ul meu vom da 100% pentru acest club. Sper să fie lângă echipă, pentru că ei sunt esența acestui club. La fiecare meci va fi o bătălie și vom da 200% pe teren pentru a obține victoria.

Adrian Mutu, contestat de rapidiștii Pancu și Șumudică

Decizia Rapidului de a îl numi pe Adrian Mutu antrenor principal nu le-a picat bine legendelor Daniel Pancu și . Ambii au jucat și au antrenat în Giulești și au fost în cărți să revină pe banca echipei de suflet. Pe parcursul primei zile a lui Mutu la Rapid, „Pancone” a avut mai multe .

„Eu vedeam Rapidul pe stadionul nou ori cu un fost rapidist important, ori cu un antrenor care n-a avut legătură cu Steaua sau Dinamo. Asta a fost toată dezamăgirea mea și sunt în continuare dezamăgit. Da, ăsta e sentimentul. Sunt trist. Nu în momentul ăsta, putea să-l pună în sezonul viitor, dar nu la inaugurare.

I-am spus și lui personal. Ne-am întâlnit recent. Dacă el va continua să aibă aceeași viziune asupra fotbalului, la Rapid n-are nicio șansă. Vă dau scris asta. Are un stil, i-am analizat jocul, conservator, cu prea puține riscuri, un antrenor echilibrat. La Rapid e vorba despre altceva. Și o să simtă și el pe pielea lui. Dacă voi luați toată cariera lui Mutu de până acum, veți vedea că are foarte puține meciuri câștigate la mai mult de un gol diferență. La Rapid e altceva.

Primul sfat dat lui Mutu e să nu se ducă arogant în Giulești. Nu are nici cea mai mică șansă. Acolo sunt oameni care pun cel mai mult preț pe inimă. E nevoie de inimă. Dacă oamenii nu-l simt aproape, îi va fi foarte greu. Trebuie un om cu inimă, care să se coboare la nivelul pământenilor. El tot timpul a fost arogant, pentru că e Mutu, are 100 de goluri în Serie A, 35, la fel ca Hagi, la echipa națională. Dacă oamenii nu-l simt că pune inimă și toată energia lui pentru Rapid, îi va fi foarte greu, dar, cu siguranță, se poate schimba”, a declarat Daniel Pancu, la