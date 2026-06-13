Sport

Adrian Mutu, „prins la mijloc” între fosta și actuala soție. Surpriza pusă la cale de „Briliant”. Video

Adrian Mutu a fost „prins la mijloc” între fosta și actuala soție. Cum a sărbătorit „Briliantul” ziua de naștere a fiicei sale cele mai mari, Adriana.
Catalin Oprea
13.06.2026 | 12:45
Adrian Mutu prins la mijloc intre fosta si actuala sotie Surpriza pusa la cale de Briliant Video
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Adrian Mutu, "prins la mijloc" între fosta și actuala soție. Foto: Colaj Fanatik / Instagram Adrian Mutu
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Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din secolul 21. Supranumit „Briliantul”, fostul atacant are parte de o viață liniștită, relația sa atât cu fostele soții, cât și cu copiii fiind una demnă de apreciat. Cu ocazia aniversării fiicei sale, Adriana, Mutu a fost surprins într-o ipostază inedită.

Adrian Mutu, „prins la mijloc” între fosta și actuala soție

Fiica cea mai mare a lui Adrian Mutu, Adriana, a împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani. Fostul fotbalist nu a putut rata acest eveniment deosebit și a fost alături de pruncul său. Interesant este faptul că „Briliantul” nu a mers singur la celebrarea aniversării, ci a fost însoțit de actuala soție, Sandra.

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Adrian Mutu se află la a treia căsnicie, după ce în trecut a fost căsătorit pentru o scurtă bucată de timp cu Alexandra Dinu. Din mariajul lor, consumat între 2001 și 2003, s-a născut Mario (23 de ani), cel mai mare dintre copiii „Briliantului”. Totodată, fostul atacant a mai avut o căsnicie cu Consuelo Matos Gomez, care i-a dăruit două fiice: Adriana (20 de ani) și Maya (18 ani). Din căsnicia cu Sandra a venit pe lume Tiago (8 ani).

Revenind la aniversare, Adrian Mutu a postat un filmuleț pe rețelele de socializare în care cânta alături de fosta soție, Consuelo Matos Gomez, și de actuala parteneră, Sandra Mutu. Totodată, fiicele „Briliantului” au apărut și ele în cadru, iar atmosfera a fost una relaxată, de sărbătoare, semn că Mutu are cu ce să se mândrească.

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Adrian Mutu, prezent la aniversarea fiicei sale, Adriana

Ce relație are Adrian Mutu cu fostele soții

Într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu mărturisea că are o relație excelentă cu toți copiii săi. Totodată, „Briliantul” ține legătura în continuare cu fostele soții, iar în urmă cu trei ani se pregătea să le facă pașapoarte românești fiicelor sale, Adriana și Maya, în condițiile în care fetele vor să studieze în Europa.

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„E o relație normală (n.r. – cu Alexandra Dinu). Nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui, dacă avem ocazia să vorbim despre Mario o facem. Și cu Consuelo la fel. Altă problemă, cu fetele, că vor să studieze, acum, în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești. Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, declara Adrian Mutu.

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Adrian Mutu alături de fiicele sale, Adriana și Maya. Foto: Instagram
Adrian Mutu alături de fiicele sale, Adriana și Maya. Foto: Instagram
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