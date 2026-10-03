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Adrian Mutu nu își găsește de lucru în această perioadă, fiind unul dintre antrenorii cu nume care șomează, la fel ca și Edi Iordănescu. Giovanni Becali, unul dintre cei mai cunoscuți agenți de jucători din lume, a dezvăluit că s-a implicat direct pentru a-i găsi un post lui Mutu.

Adrian Mutu a fost propus la Ludogoreț, echipă care oferă salarii de 1 milion de euro pe an antrenorilor

A apelat la toate relațiile sale în toată Europa, însă nu a primit momentan niciun răspuns pozitiv la propunerea sa. Spune el, majoritatea echipelor vor antrenori „care au câștigat campionate”. Printre posibilele destinații ale lui Mutu s-a numărat și Ludogoreț, echipă care a blocat accesul celor de la FCSB spre grupele UEFA Champions League acum peste 10 ani.

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„Am încercat la Ludogoreț, la multe echipe. Toți caută antrenori cu campionate câștigate. La Ludogoreț, un antrenor câștigă un milion. Acolo e Moți director sportiv. Ce poate să facă Moți, care e director sportiv? Are un director general care are șase scouteri. Îi bagă în birou și le ia… ce zic.

Mutu trebuie să ia o echipă și să crească odată cu ea. Rapid ar fi al doilea. Dacă se bate la campionat și participă în cupele europene, orice e posibil. Dacă ia titlul, oricum pleacă Pancu. Îți garantez că pleacă unde vrea el dacă ia titlul.

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Nu e simplu. La echipe importante, la OFI Creta, care nu e o echipă rea. Nu la Levadiakos, unde s-au dus ăștia și au un punct în cinci meciuri. Pleacă Pintilii de acolo”, a explicat Giovanni la GIOVANNI SHOW. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a remarcat cum Adrian Mutu a greșit enorm când a plecat de la Rapid într-o vreme în care patronul Șucu i-ar fi făcut orice poftă, pentru a pleca la Baku.

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Adrian Mutu a părăsit pe Rapid pentru Baku și a făcut cea mai mare greșeală din viața sa, crede Giovanni Becali

„Vezi alegerile în viață.. . Nu contează profesia. De 100 de ori! Sunt convins că și el regretă”, a punctat Ivanovici. Concluzia i-a aparținut tot lui Giovanni Becali: „Mutu, cel puțin, a antrenat la Rapid, pe la alte echipe… E Mutu.

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Dacă îi spui unuia de Baciu, nici nu știe unde a jucat. Mutu a antrenat și la Baku și a jucat în Serie A. A plecat de la Rapid și a făcut cea mai mare greșeală. A fost un moment ratat, iar acum trebuie să recupereze. Poate atunci Rapid era și campioană. S-a dus la Baku pentru 10.000 de dolari în plus sau cât i-au dat”.