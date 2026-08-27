Adrian Mutu pune presiune pe acționarii lui Dinamo: „A sosit timpul! E cel mai mare club al nostru din istorie”

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Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre situația din prezent de la Dinamo și a apreciat că în principiu lucrurile merg destul de bine în „Ștefan cel Mare”, în primul rând din perspectivă sportivă. Pe de altă parte însă, fostul fotbalist și președinte al „câinilor” a transmis cu această ocazie și că, în viziunea sa, este totuși nevoie de investiții mai importante de acum înainte.

Ce își dorește Adrian Mutu să se întâmple la Dinamo în viitorul apropiat

Asta pentru ca echipa antrenată de Nuno Campos să își poată permite să aducă jucători mai buni, poate chiar în fereastra de mercato din iarnă, pentru ca apoi să forțeze câștigarea campionatului și participarea în cupele europene. De asemenea, Mutu a punctat că este nevoie ca acest pas să fie făcut acum, întrucât, în opinia sa, Dinamo reprezintă în acest moment cel mai important brand din fotbalul românesc, în contextul disputei dintre FCSB și CSA pentru marca Steaua.

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„Dinamo e pe primul loc. Jocul le dă o perspectivă de ceva timp. Cred că la Dinamo a sosit timpul să facă o infuzie de capital pentru a putea crește. Clubul ăsta trebuie să se întoarcă la o stabilitate financiară și mai mare, pentru a aduce jucători mult mai buni, să poată câștiga campionatul, să poată merge în cupele europene.

Orice echipă trebuie să își îmbunătățească lotul. Dinamo e cel mai mare club al nostru din istorie în momentul ăsta. FCSB nu mai e Steaua, Craiova nu are atâtea titluri precum Dinamo. Dinamo e cel mai mare brand acum. (n.r. Ce jucători de la Dinamo ar putea fi convocați la echipa națională) Cîrjan, Musi poate să fie, Opruț. Dinamo în iarnă mai trebuie să aducă doi-trei jucători titulari. E momentul ca Dinamo să ridice puțin nivelul. Și asta o faci dacă ai bani”, a spus în direct la

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Adrian Mutu a abordat un alt subiect de actualitate. Ce crede despre transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare atacant din Serie A a explicat și de ce crede el că internaționalul român : „A fost bună pentru Bîrligea revenirea în România. Joacă precum un vârf italian. Redublează, pleacă în careu, e bătăios, are un stil italian. Inzaghi era mai mobil așa, cu un simț de gol mare, Bîrligea îl are, cred că se potrivește mai bine în Italia decât în România. Eu când l-am antrenat la Cluj vorbea mai mult în italiană, acum și-a mai revenit.

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Îi creează așa un simț de confort, pentru el Italia e ceva, e casa lui până la urmă. El de mic a fost acolo, a crescut acolo. Dacă îl vezi cum se comportă, cum vede fotbalul, el e italian. Cred că e bine pentru el, cred că va reuși. Cred, asta nu înseamnă că se va întâmpla. E speranța mea, îl cunosc. E un băiat extraordinar și e un fotbalist bun. Acolo e concurență, nu există. Normal că golul îi aduce locul în primul 11. Se adaptează foarte ușor, vorbește perfect italiană. Știe de unde să-i apuce”.