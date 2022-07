Adrian Mutu pune presiune pe conducere după Rapid – FCSB 2-0: „Mai trebuie întăriri, azi am avut trei copii pe bancă”

Adrian Mutu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi din confruntarea cu FCSB, scor 2-0. La finalul partidei de pe stadionul Giulești, antrenorul a spus că lotul „alb-visinilor” trebuie îmbunătățit în perioada de mercato din această vară.

Adrian Mutu cere întăriri după Rapid – FCSB 2-0: “Azi am avut trei copii pe bancă”

“Știam ce încărcătura emoțională are acest meci pentru noi și voiam să ne facem suporterii fericiți, ne bucurăm că am făcut acest lucru. O victorie meritată a jucătorilor, pentru care au luptat la fiecare minge și în fiecare minut. Am făcut tot ce se putea să îl conving să vină la Rapid (n.r. Pe Marko Dugandzic). Am încredere în el, pentru că îl consider un jucător valoros pentru campionatul nostru și am demonstrat asta în seara asta”, a declarat Adrian Mutu.

„Din punct de vedere al relației mele cu el nu a fost greu (n.r. să îl convingă pe Marko Dugandzic să vină la Rapid), au fost unele probleme pe parcursul transferului.Am rămas doar cu el după accidentarea lui Vojtus. Mai trebuie întăriri, azi am avut trei copii pe bancă”, a spus tehnicianul celor de la Rapid.

Trupa lui Adrian Mutu a câștigat cele trei puncte din confruntarea cu FCSB, scor 2-0, din etapa a doua din sezonul 2022-2023 din Superliga. Transferat în urmă cu două zile de la CFR Cluj, Marko Dugandzic, a deschis scorul pentru Rapid București în minutul 19 din primul derby cu „roș-albaștrii” de pe noul stadion.

Marko Dugandzic, debut de senzație în derby-ul Rapid București – FCSB: „Un start incredibil, am visat la asta”

Marko Dugandzic a marcat un gol și a oferit o pasa decisivă la reușita lui Cristian Săpunaru, în derby-ul cu formația antrenată de Toni Petrea. Atacantul croat a mărturisit la finalul partidei de pe stadionul Giulești că Adrian Mutu i-a transmis că o să joace încă din primul minut cu FCSB, înaintea oficializării transferului său.

„Un start incredibil, am visat la asta, nu am știut că acest meci a fost important pentru fanii Rapidului. Sunt fericit că am marcat, am oferit un assist și am câștigat meciul. Înainte să vin, am vorbit cu antrenorul și mi-a spus că dacă vin vineri, voi juca încă de la început”, a spus Marko Dugandzic.

„Am doar cuvinte bune despre oraș, despre club, toată lumea m-a primit foarte bine. Cred că le-am răspuns pe teren. Poate doar Hajduk Split are fani similari, dar nu putem să-i comparăm”, a mai spus jucătorul transferat de Rapid de la CFR Cluj.

Marko Dugandzic nu regretă că a lăsat-o pe CFR Cluj pentru a juca la Rapid: “Nu mă uit înapoi”

Marko Dugandzic a fost transferat de Rapid București de la CFR Cluj în urmă cu două zile, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Atacantul a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu posibilitate de prelungire pentru încă unul cu formația lui Adrian Mutu.

„Nu mă uit înapoi, ăsta e fotbalul, astea sunt deciziile pe care le iau cluburile. Le doresc toate cele bune (n.r. – celor de la CFR), viitorul meu e la Rapid. Sincer, ei nu au început bine, dar ce pot să spun? Nu ne-am uitat prea mult la ei, am vrut să câștigăm și am făcut acest lucru”, a declarat fotbalistul croat.