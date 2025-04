Adrian Mutu, radiografie la sânge a lotului Rapidului. Koljic, luat în vizor: „L-au luat într-un moment de disperare!”

Șocul din tabăra giuleștenilor a creat un val de reacții, iar Adrian Mutu a analizat la sânge lotul echipei bucureștene.

Adrian Mutu știe ce greșeli s-au făcut în alcătuirea lotului de la Rapid în acest sezon

Cel mai important obiectiv al Rapidului în acest sezon a fost câștigarea Cupei, însă echipa lui Marius Șumudică nu a atins nici măcar finala. Elevii săi nu au reușit să se califice în ultimul act al competiției.

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea „DON Mutu”, Adrian Mutu a analizat lotul giuleștenilor și a spus unde s-a greșit. Tehnicianul român a subliniat un aspect important în cazul lui Elvir Koljic,

„Asta e marea problemă a jucătorilor”

„Lotul nu ți se pare de nivel european? Care sunt jucătorii de top?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici. „Nu mi se pare! Nu vreau să evidențiez pe cineva, dar cred că Ciobotariu a fost un transfer bun, Keita e un jucător normal, dar care ajută.

ADVERTISEMENT

Petrila e cum e… Încă nu își găsește constanța de care are nevoie. Dobre cred că și-a făcut datoria până acum. Asta e marea problemă a jucătorilor, constanța.

Rapid a jucat tot timpul bine spre foarte bine și a avut câteva meciuri sezonul acesta când a stat defensiv și a plecat pe contraatac foarte bine. Nu are jucătorii necesari care să atace pozițional”, a explicat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

„Produce puțin. Aici rămâne un semn de întrebare de ce l-a dat Craiova”

„Pentru mine a fost o dezamăgire Koljic. Eu mă așteptam mai mult”, a precizat moderatorul emisiunii. „Produce puțin. El poate să spună că nu îi ajung mingile. Cu siguranță, mă așteptam mai mult.

ADVERTISEMENT

Aici rămâne un semn de întrebare de ce l-a dat Craiova. Probabil și într-un moment de disperare au luat decizia asta să îl cumpere. Decizia a fost luată de mai multe persoane… Șumudică și cine se mai ocupă de transferuri.

Au avut timp să facă o evaluare până în decembrie și să facă o infuzie de jucători de calitate, dar nu au reușit acest lucru. Au ratat mercato. S-au dus puțin afară din Europa în cantonament, ciudat…”, a mai spus Mutu.

„Mi se pare că este un Rapid sub cel de anul trecut”

„Eu rămân la părerea că lotul este mult umflat, slab pentru Europa”, a mai spus Horia Ivanovici pe final. „Mi se pare că nu are bancă. Nu are un lot calitativ și numeros. Nu există. Mi se pare că este un Rapid sub cel de anul trecut, ca lot.

Un Rapid cum am avut eu, probabil, care era al doilea an după promovare și primul în play-off. Trebuia să existe o mișcare verticală în îmbunătățire, să se creeze un Rapid mai bun…

Anul trecut a fost o creștere calitativă și numerică, în schimb anul acesta s-a creat un dezechilibru. Aducerea lui Neil Lennon a bulversat puțin Rapidul”, a spus Adrian Mutu în concluzie la „DON Mutu”.