Adrian Mutu nu se grăbește să preia o echipă: „N-o să mă arunc cu capul înainte”. Ce a spus despre Rapid

Deși conducerea Rapidului și-a exprimat de nenumărate ori încrederea pentru Mihai Iosif, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora s-ar lua în calcul înlocuirea sa cu Adrian Mutu. Acesta este liber de contract din toamna anului trecut, când s-a despărțit de FC U Craiova 1948 și așteaptă cu nerăbdare să revină în circuit.

Adrian Mutu își pregătește revenirea în antrenorat. Ce spune despre posibilitatea de a prelua Rapidul

Chestionat pe marginea subiectului, „Briliantul” a dezvăluit că își va alege viitoarea destinație la finalul sezonului regulat, astfel încât să aibă suficient timp la dispoziție pentru a cunoaște lotul și a pune la punct o strategie pe termen lung. De asemenea, acesta a recunoscut că a purtat deja discuții cu mai multe echipe, dar Rapid nu se numără printre ele.

„N-o să mă arunc cu capul înainte. Aștept să revin, dar e o perioadă de final de sezon regulat și nu cred că acceptă nimeni să preia acum o echipă. Mai bine aștepți puțin, să vezi în ce ape te scalzi, în play-off sau play-out și atunci poți să-ți faci o strategie, inclusiv pentru anul viitor.

Dacă îți faci o perioadă ușoară, ai timp să pregătești puțin și ai un avantaj de două luni pentru sezonul viitor. Poți să evaluezi jucătorii, definitivezi lotul, începi să și lucrezi la eventualele transferuri. Ai timp să-ți faci o strategie, ceea ce e important.

Nu pot să confirm, nici să infirm despre Rapid sau alte echipe. Nu neg faptul că am avut discuții cu câteva echipe, dar repet, e o perioadă delicată. Nu m-am întâlnit cu nimeni de la Rapid”, a declarat Adrian Mutu la .

Despre videoclipul care a încins spiritele în Giulești:

„N-am tras foarte multe duble pentru golul de pe Giulești, era de la 11 metri. A fost ceva interesant. A fost prima oară când am mers pe Giulești, un stadion frumos, ușor de umplut la ce suporteri are Rapidul, cu un gazon foarte bun. Să știe Pancone că eu am dat primul gol acolo (n.r. râde)”.

Despre Marius Șumudică:

„E un antrenor cu experiență, a câștigat campionatul, a spus că experiența e de partea lui și are dreptate. Când eram la CFR și am jucat împotriva lui, echipa mișca. Eram roșu în cap, pentru că erau doar două luni de când plecasem de la Dinamo. Nici nu-mi mai aduceam aminte de episodul acela.

Rivalitatea dintre Dinamo și Rapid nu o văd atât de mare, drept dovadă că am negociat personal cu Șumudică când eram director general la Dinamo. S-a sucit, cum a făcut și cu FCSB.

E rapidist, într-adevăr. Respect ceea ce spune, nu mă deranjează că-mi pronunță numele, dar criteriile nu le aleg eu. Nu cred că trebuie să fii suporter ca să preiei o echipă”.

Despre scurtul său mandat la FC U Craiova 1948:

„Am adus foarte mulți jucători noi, am avut și neșansa să nu-i am pe toți, pentru că s-au accidentat între timp, dar în primele etape cred că ați văzut o echipă lucrată. Atunci când îți expui ideile, sigur că trebuie să te pliezi pe jucători și pe realitatea în care ești. Nu poți să faci un joc al Barcelonei acolo, pentru că îți iei cinci sau șase”.

Despre FC Argeș:

„Am văzut o știre cum că Prepeliță ar fi în pericol, cu toate că face o treabă foarte bună la FC Argeș. Cu toate că nu are un lot extraordinar, este o echipă care luptă pentru fiecare punct. M-aș bucura să ajungă în finala Cupei României, pentru publicul piteștean, pentru că nu au mai avut emoții pozitive”.