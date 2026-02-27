Sport

Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să fie de capul lui!”

Adrian Mutu a oferit prima reacție după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îl impresariază. Pe FANATIK găsiți ce a spus „Briliantul” despre această situație.
Iulian Stoica
27.02.2026 | 09:00
Adrian Mutu reactie categorica dupa ce patronul parior de la CS Paulesti sa laudat ca ii este impresar Sa fie de capul lui
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu, reacție categorică după scandalul de la CS Păulești. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fotbalul din România a scos la iveală o situație reprobabilă, CS Păulești fiind suspectată de faptul că aranja anumite meciuri. Adrian Petre a ajuns la formația prahoveană după ce presupusul finanțator al clubului prahovean, Claudiu Blaga, s-a lăudat că îl impresariază pe Adrian Mutu. Cum a comentat „Briliantul” acest episod.

Adrian Petre a ajuns la CS Păulești după insistențele lui Claudiu Blaga

Adrian Petre a fost legitimat preț de o perioadă scurtă la CS Păulești, club ce este anchetat într-un dosar ce privește aranjarea meciurilor din Liga a 3-a. Fostul atacant de la FCSB a mărturisit că a ajuns la echipa prahoveană la insistențele lui Claudiu Blaga, impresar ce s-a lăudat că îl are sub contract pe Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

„Claudiu Blaga m-a adus pe mine la Păulești. S-a autointitulat impresar, că a semnat cu nu știu câți jucători, înainte să semneze cu mine, că îmi oferă un contract de impresariere pe care nu l-am semnat nici în ziua de azi. Mai bine! Că vrea să facă treabă serioasă la Păulești, că aduce jucători experimentați, staff experimentat, că vrea să promoveze. Adică totul era… că face stadion, făcea el Arena Națională la Păulești. L-am crezut, pentru că nici echipă nu aveam, iar tentativele de a mă transfera prin alte părți picaseră.

Dacă ar fi să dau timpul înapoi și să știu lucrurile astea, clar că nu m-aș asocia și nu aș mai continua cu oamenii respectivi. Dar fiind cu un impresar care a semnat și Adi Mutu din ce am înțeles, care baga bani și totul era frumos, spunea că duce echipa în Liga 1… Nu că ar fi venit și Adi Mutu, doar că s-a asociat el printr-un contract de impresariat. El îl impresariază pe Adi Mutu. Chestia asta mi-a câștigat încrederea, că am zic că nu se asociază Adi cu toată lumea. Am zis, bă, ok, hai!”, a declarat Adrian Petre, conform ProSport.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Adrian Mutu, reacție tranșantă în scandalul ce-l privește pe Claudiu Blaga

Adrian Mutu susține că îl cunoaște pe Claudiu Blaga, presupusul finanțator de la CS Păulești ce a fost reținut preț de 30 de zile, însă nu s-a pus problema ca acesta să îl impresarieze. Fostul atacant a mărturisit că academia care îi poartă numele cumpără echipamente de la R-Gol, magazin unde lucra Blaga, însă nu a existat nimic suplimentar între cei doi.

ADVERTISEMENT
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digisport.ro
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final

„Blaga ăsta lucra la R-Gol, magazinul de echipamente sportive. De acolo îl știu, mai mult de atât nu a fost vorba. M-am văzut cu el, de mai multe ori, la magazin. Noi, la academie, luăm echipamente de la ei. Nu am ce să discut despre el, să fie de capul lui cu ce a făcut.

Eu nu știu dacă el este impresar, știu că a vrut să fie acum vreun an sau doi. Lucra la magazinul ăsta și, într-adevăr am vorbit, dar i-am zis să se facă el impresar și după mai vedem noi”, a transmis Adrian Mutu, conform sursei amintite mai sus.

ADVERTISEMENT
Scenografia serii în Europa League. A apărut Iisus Hristos
Fanatik
Scenografia serii în Europa League. A apărut Iisus Hristos
Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de...
Fanatik
Ce mai face omul care i-a adus lui Gigi Becali 13 milioane de euro într-o singură seară
Răzvan Lucescu a rostit un adevăr dureros pentru orice antrenor după eliminarea lui...
Fanatik
Răzvan Lucescu a rostit un adevăr dureros pentru orice antrenor după eliminarea lui PAOK din Europa League: „Nu am timp să dorm sau să vorbesc cu copiii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Un meci din Liga 1, aranjat pentru pariuri de mafia italiană: 'S-a jucat...
iamsport.ro
Un meci din Liga 1, aranjat pentru pariuri de mafia italiană: 'S-a jucat scor corect!'. Fotbalistul implicat a rupt tăcerea: 'Se poate întâmpla'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!