Adrian Mutu, reacţie în forţă după scandalurile de arbitraj: „Avem cea mai proastă tehnologie VAR? Prestaţii ca a lui Radu Petrescu nu trebuie să existe în fotbal” 

Ultima etapă din SuperLiga a fost marcată de numeroase greșeli de arbitraj. Nu mai puțin de trei partide au avut parte de faze extrem de controversate. S-a lăsat reproșuri, analize și sancțiuni, lucruri care nu au trecut neobservate de Adrian Mutu.

Adrian Mutu a reacționat după scandalurile de arbitraj din SuperLiga

Adrian Mutu a rămas consternat când a văzut eroarea comisă de Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș 2-1. „Briliantul” nu e sub nicio formă de acord cu modul în care a procedat arbitrul bucureștean, care a încercat să repare o greșeală cu o altă greșeală.

„Am înțeles că el a vrut să repare o greșeală cu o altă greșeală. Să echilibreze lucrurile în teren și a comis două greșeli la rând. E o situație incredibilă, că iese gol, e un moment important și nu te poți duce la VAR. Nu ar trebui să existe în fotbal decizie cum a luat Petrescu. Adică nu am dat acolo și dau dincolo. A sărit din lac în puț. Ce e asta?”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sfat pentru FRF: „Ia, bă, cea mai bună tehnologie!”

Adi Mutu a rămas uimit și de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, acolo unde CFR Cluj a învins-o pe Hermannstadt, scor 1-0, la finalul unei partide cu multe controverse. Aflat în camera VAR,

„Eu nu înțeleg VAR-ul ăsta când intervine și când nu intervine. Ori avem cea mai proastă tehnologie care există și asta ar trebui să dea de gândit FRF.

Și așa sunt o grămadă de controverse și se nasc tot felul de discuții pe toate rețelele, la toate televiziunile, și ar trebui, mai ales la noi, care suntem și cei mai cârcotași, ‘Ia, bă, cea mai bună tehnologie!’”, a adăugat „Briliantul”.