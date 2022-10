Adrian Mutu, reacție neașteptată după Rapid – FC Botoșani 1-1: ”Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta pentru dăruirea jucătorilor”

Veniți după eșecul împotriva Chindiei, ”vișinii” au scos o din Giulești după un gol magnific reușit de Junior Morais.

Adrian Mutu, dezamăgit doar de rezultat la Rapid – FC Botoșani 1-1

La finalul întâlnirii Rapid – FC Botoșani 1-1, din etapa a 13-a din SuperLiga, Adrian Mutu a menționat faptul că echipa sa ar fi meritat să câștige după cum s-a jucat și nu a vrut să comenteze tactica defensivă aleasă de omologul său Mihai Teja.

”Am început bine, chiar foarte bine. Am fost puțin surprins când am văzut sistemul și abordarea adversarului, am înțeles că avem un alt meci. De la golul marcat de ei a început un alt meci pentru noi. Sunt mulțumit de atitudinea băieților. Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta pentru dăruirea jucătorilor.

Nu sunt aici să judec cum a jucat Botoșaniul, trebuie să fim mai concreți în fața porții. Cei trei fundași centrali ai lor își știu bine meseria. Când încerci să desfaci o echipă aglomerată trebuie să te lași puțin descoperit în apărare.

M-am oprit să comentez despre echipele care joacă în acest sistem defensiv, fiecare face tot ce poate pentru a avea succes. Problema e la noi și trebuie să ne gândim că terenul se micșorează pentru noi, jucăm doar în 35 de metri și trebuie să fim mai dinamici atunci când avem mingea”, a declarat Mutu.

Accidentarea lui Papeau îl îngrijorează pe Mutu

Tehnicianul giuleștenilor speră ca mijlocașul francez Jayson Papeau, care a ieșit pe targă în minutul 20 după o , să aibă doar o entorsă, însă mai multe se vor ști după ce va face un RMN.

”S-a văzut forța noastră, atitudinea și m-a bucurat că după ce am egalat am forțat și golul victoriei. Sunt doar dezamăgit de rezultat, pentru că după cum a decurs jocul meritam mai mult. Dacă înscriam noi primii despre altceva vorbeam acum.

Mă bucur că s-a schimbat atitudinea față de meciul împotriva Chindiei. L-am pierdut repede pe Papeau, care începuse foarte bine. Vreau să cred că are doar entorsă, dar mai multe vom ști luni.

Suntem pe locul 2 în continuare, suntem bine, chiar dacă ne-am fi dorit să câștigăm, mai ales că am făcut un joc bun. Rapidul nu este în criză, Rapidul începe să conștientizeze în ce situație este”, a încheiat Mutu.