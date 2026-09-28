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La începutul lunii, . ”Il Fenomeno” a fost prezent la centenarul echipei de pe ”Artemio Franchi”, club la care a petrecut nu mai puțin de 5 sezoane. Nu este de neglijat că a fost cel mai prolific marcator român din campionatul italian: 103 reușite.

Mutu a ajuns în vestiarul vedetelor de la Inter

După ce a marcat 18 goluri în 18 meciuri pentru Dinamo, în turul sezonului 1999-2000, Adrian Mutu avea să plece în Italia. Inter Milano l-a cumpărat, în ianuarie 2000, pentru suma de 6.500.000 de dolari.

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Adus de Marcello Lippi drept viitorul ”nerazzurrilor”, românul a împărțit postul cu alți 5 atacanți legendari: Christian Vieri, Ronaldo Nazario, Roberto Baggio, Alvaro Recoba și Ivan Zamorano. Totuși, Mutu și-a făcut simțită prezența încă de la primul meci. Atacantul a fost introdus la pauza derby-ului cu AC Milan, marcând după doar 9 minute.

Adrian Mutu a înscris și contra lui Cagliari, în februarie 2000, în Cupa Italiei, dar nu a început cursa către recordul unic pe care îl deține, în tricoul lui Inter. ”Briliantul” a evoluat 10 meciuri în Serie A, însă nu a reușit să puncteze.

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Hellas Verona: 16 goluri

După numai 6 luni petrecute pe ”Giuseppe Meazza”, Adrian Mutu s-a despărțit de Inter. Hellas Verona a obținut semnătura sa, oferind 4.000.000 de euro lui Inter. Aici, românul a făcut echipă, pentru prima dată cu legendarul Alberto Gilardino.

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Prima reușită a lui Adrian Mutu în Serie A a fost semnată pe 22 octombrie 2000, într-un duel contra lui Lazio, 2-0, din pasa lui Giuseppe Colucci. Până la finalul sezonului, a mai reușit un gol contra lui Napoli, 2-1, și o ”dublă” contra lui Bari, 3-2.

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A doua jumătate a poveștii lui Mutu la Hellas Verona avea să deblocheze borna de 10 reușite în Serie A. Atacantul a punctat doar în sezonul 2001-2002 de 12 ori.

Parma: 18 goluri

Performanțele în tricoul veronezilor l-au adus pe Adi Mutu în vizorul Parmei. Gruparea de pe ”Ennio Tardini”, aflată la acea vreme sub conducerea firmei Parmalact, a scos din buzunare 10 milioane de euro pentru a se bucura de atacantul român. Aici, Adrian Mutu avea să colaboreze cu Cesare Prandelli, antrenorul sub comanda căruia a dat cel mai bun randament.

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, fiind unul dintre cuplurile de atacanți de top din Serie A, la vremea respectivă. Cei doi și-au arătat eficiența încă de la primul meci al lui Adrian Mutu pentru Parma. În prologul sezonului, românul i-a oferit o pasă de gol lui Adriano, contra lui Udinese, 1-1.

Patru zile mai târziu, ”tricolorul” avea să spargă gheața în tricoul ”gialloblu”, în Cupa UEFA, din lovitură liberă, contra lui CSKA Moscova, 1-0. Prima reușită din Serie A pentru Mutu, în tricoul Parmei, a sosit în etapa 4, contra Perugiei. A urmat Modena, Atalanta, Inter (tur și retur), Juventus, Como și Bologna.

La sfârșitul sezonului, Parma a terminat pe locul 5, asigurându-și calificarea în cupele europene, iar Adrian Mutu strânsese 18 reușite și 12 pase decisive numai în Serie A. Performanța sa nu a fost trecută cu vederea de Claudio Ranieri, antrenorul lui Chelsea. ”Briliantul” a plecat pe Stamford Bridge, pentru 22.7 milioane de euro.

Juventus: 7 goluri

În 2005, după ce suspendarea sa de 7 luni de la WADA a expirat, Adrian Mutu a revenit în Italia, unde Juventus a obținut semnătura sa. Din primul sezon petrecut pe ”Delle Alpi”, românul a apucat să joace doar în ultima etapă, contra lui Cagliari, 4-2. ”Tricolorul” a jucat ultimele 38 de minute înainte ca Juventus să primească titlul de campioană.

Totuși, în a doua stagiune la torinezi, Adrian Mutu a fost utilizat ca extremă, colaborând în apropierea porții cu Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet, Alessandro Del Piero și Pavel Nedved. Juventus a terminat din nou pe prima poziție în Serie A, iar Mutu a contribuit la 7 goluri:

Finalul sezonului a însemnat și plecarea sa de la echipă. O anchetă a poliției a scos la iveală scandalul de trucare de meciuri ”Calciopoli”. Meciurile investigate de poliția italiană avuseseră loc în sezoanele 2004-2005 și 2005-2006. Cluburile implicate în aranjarea meciurilor au fost Juventus, AC Milan, Reggina, Fiorentina și Lazio.

Decizia Tribunalului din Napoli a fost cea mai aspră față de ”Bătrâna Doamnă”: Titlurile de campioană din ultimele 2 stagiuni au fost retrase și echipa a fost retrogradată în Serie B. Scandalul a deschis drumul lui Adrian Mutu către cel mai lung și prolific capitol al său din fotbalul italian.

Fiorentina: 54 de goluri

Formația din Florența a profitat de situația dificilă în care se afla Juventus și pentru numai 8 milioane de euro a obținut semnătura lui Adrian Mutu. Jucătorul român a revenit sub comanda lui Cesare Prandelli. Drumul său în tricoul ”viola” a început cu o pasă de gol, la debut, împotriva lui Inter.

Duelul cu o altă fostă formație pentru care a jucat, Parma, avea să deschidă seria lungă a reușitelor sale pe ”Artemio Franchi”. Printre ”victimele” sale din primul sezon la Fiorentina se numără AC Milan (”dublă”), Palermo, Empoli, Lazio, Atalanta și Chievo. Românul a încheiat stagiunea cu 16 reușite.

”Il Fenomeno”, așa cum era să fie supranumit de către fanii Fiorentinei, a oferit încă 4 sezoane memorabile pe ”Artemio Franchi”:

Sezonul 2007-2008: 17 goluri

Sezonul 2008-2009: 13 goluri

Sezonul 2009-2010: 4 goluri

Sezonul 2010-2011: 4 goluri

De asemenea, Adrian Mutu a reușit și un hat-trick memorabil în tricoul viola. Pe ”Luigi Ferraris”, după ce Genoa avea un avantaj de 3-0, românul a restabilit egalitatea în doar 30 de minute. La finalul sezonului, duelul s-a dovedit decisiv pentru calificarea Fiorentinei în Liga Campionilor, chiar în detrimentul ”grifonilor”.

Cesena: 8 goluri

Ultimul sezon petrecut de Adrian Mutu în fotbalul italian, 2011-2012, a fost în tricoul Cesenei. Atacantul a fost coleg cu românul Ștefan Popescu, alături de care a jucat și la Ajaccio, în Franța. Capitolul de pe ”Dino Manuzzi” a stabilit recordul ”Briliantului”.

În momentul sosirii la Cesena, Mutu mai avea nevoie doar de 5 goluri pentru a atinge borna unică pentru un fotbalist român. Performanța a atins-o în penultima etapă a turului:

1 gol – 11 septembrie 2011, Cesena – Lazio 1-2

– 11 septembrie 2011, Cesena – Lazio 1-2 2 goluri – 27 noiembrie 2011, Cesena – Genoa 2-0

– 27 noiembrie 2011, Cesena – Genoa 2-0 1 gol – 10 decembrie 2011, Cesena – Palermo 1-0

– 10 decembrie 2011, Cesena – Palermo 1-0 2 goluri – 15 ianuarie 2012, Cesena – Novara 3-1

Adrian Mutu a mai punctat de două ori. La o lună distanță, a marcat contra lui Lazio, 2-3. Ultima sa reușită din Serie A a fost semnată pe 11 aprilie 2012, contra lui Genoa, 1-1. ”Il Fenomeno” și-a luat ”adio” de la fotbalul italian pe 2 mai 2015, într-un duel cu Udinese, lăsându-și amprenta asupra a 103 goluri în campionatul din peninsulă.