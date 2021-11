Adrian Mutu rememorează episodul de dopaj de la Chelsea: „M-am întors mai puternic după un iad de 6 luni”

„Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi, dacă nu ești educat.

Adrian Mutu recunoaște că banii și faima i-au luat mințile

Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. – salariu la ). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes.

Acum, noi suntem diferiți cu copiii noștri, văd și la prietenii mei. Eu nu am fost în momentul ăla pregătit deloc. Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-au luat prin surprindere și faima, și banii, și tot.

Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea.

Adrian Mutu a rămas singur, dar a avut puterea să revină

Au fost 6 luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors. Am rămas singur. Știu că Trăian Băsescu era președintele țării atunci și spunea ‘să-și asume responsabilitatea, să facă ce vrea’.

Până atunci, era mândru de mine, eram erou național, și la un moment dat am fost lăsat singur. Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și ‘cel mai bun străin’ din Italia de două ori la rând.

A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a declarat Adrian Mutu în podcast-ul „Acasă la Măruță”.

Adrian Mutu consideră că este un mare ghinionist ca antrenor

La începutul lunii iunie, , dar a rezistat pe banca tehnică a echipei din Bănie patru luni și două zile. după ce formația pe care o pregătea a pierdut derby-ul oltean cu Universitatea, 0-2.

„În momentul de față vreau să mă analizez puțin, să înțeleg ce am făcut bine și ce am făcut rău. E prea devreme să spun ce puteam face mai bine, ciorba e caldă, încă. Eu, ca jucător, am fost norocos!

Ca antrenor, bă, sunt ghinionist. Mă gândesc la Campionatul European, dacă intra capul lui Pașcanu din meciul cu Olanda? Mă voi gândi dacă voi primi vreo ofertă, dar nu știu dacă aș accepta.

Adrian Mutu vrea să revină, la un moment dat, la națională

O experiență te învață că trebuie să ai un proiect, să fii organizat, să vezi care sunt ambițiile clubului. Nu m-aș întoarce la națională. Echipa națională mare va fi un obiectiv pentru mine, dar nu acum.

Pe viitor aș prelua și o echipă de Liga 2, de ce nu? De ce să nu accept un proiect care are stabilitate? Eu sunt un antrenor pasionat de fotbal”, a spus Adrian Mutu, în cadrul emisiunii Fotbal Club de la .

Adrian Mutu a demonstrat la Craiova că este profesionist

„Știam că va urma o discuție între mine și conducere. Așa se întâmpla și în Italia, când ziceau să stai liniștit că nu pleci, atunci erai cel mai neliniștit (râde). M-a sunat domnul Mititelu, ne-am despărțit în relații foarte bune.

Eu la Craiova am venit cu sufletul, am demonstrat tuturor că sunt profesionist și fac totul cu pasiune. Am schimbat multe lucruri în bine, de la meniul echipei, la organizare. Aș fi vrut să-i ofer mai multă satisfacție lui nea Adi, îmi pare rău. Nu m-a demis meciul de aseară, cum nu m-a demis nici meciul cu FCSB, cred că meciurile cu Voluntari, Argeș, Mioveni au contat.

Toată lumea a fost corectă la Craiova, recunoaște Adrian Mutu

Cred că meritam mai multe puncte, nu vorbesc de victorii în toate meciurile, dar meritam vreo 4-5 puncte în plus. Îmi pare rău și pentru suporteri, care m-au respectat. M-am simțit iubit și respectat la acest club.

Poate nu este ceva normal pentru unii, dar toată lumea a fost corectă cu mine. Pentru o nou-promovată, echipa este pe un drum bun”, a mai spus Mutu.