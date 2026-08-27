Adrian Mutu, război de la distanță cu Mihai Stoica: „Mi-am câștigat acest drept pe ce am făcut în fotbal”

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Recent, după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2, Adrian Mutu (47 de ani) a făcut anumite aprecieri negative la adresa lui Tavi Popescu (23 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani), chestiune care nu i-a picat prea bine lui Mihai Stoica (61 de ani). Cel mai mult pe acesta l-a deranjat faptul că fostul atacant a spus despre jucătorul român că „nu ar avea minte”, ca urmare a unei reacții nervoase avute de el la finalul acelei partide.

Adrian Mutu, replică pentru Mihai Stoica

Acum, „Briliantul” a fost întrebat din nou în legătură cu acest subiect. Pe de o parte a recunoscut că poate a exagerat atunci cu acea exprimare. Pe de altă parte însă, Mutu a dorit să sublinieze și că, în viziunea sa, în baza a tot ceea ce a făcut el în fotbal de-a lungul timpului, și-a câștigat dreptul de a se exprima în spațiul public vizavi de orice subiect.

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„E ceva normal, nu îi convine, că am comentat ceva. Am comentat la ce a zis Gigi și am spus că Gigi e obișnuit să își ia țepe. Pe MM îl interesează dacă zici pozitiv, eu nici măcar nu am avut o părere. Și când am vorbit despre Tavi Popescu am văzut că mi-a dat dreptate. A zis că am fost cam dur.

Da, așa e, am fost cam dur. Cred că mi-am câștigat acest drept pe ce am făcut în fotbal. Pe Tavi Popescu eu l-am luat la națională (n.r. la U21) când avea 18 ani. El l-a adus, normal că nu îi convine. Dar eu nu am avut părerea mea, eu am comentat ce a zis Gigi”, în direct la

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Cum comentase Mihai Stoica declarațiile lui Adrian Mutu despre Tavi Popescu și Aymen Boutoutaou

În mod firesc de altfel, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a simțit nevoia să le ia în spațiul public apărarea lui Tavi Popescu și Aymen Boutoutaou în contextul acelor aprecieri făcute de Adrian Mutu vizavi de ei. „E puțin cam dură exprimarea. Mă deranjează, dar e Adrian Mutu și și-a câștigat dreptul să vorbească despre oricine. Eu am o altă percepție despre ce s-a întâmplat. A înjurat, dar a fost o înjurătură așa… în aer, apoi a plecat. Din ce a spus, a avut dreptate parțial. N-am avut curiozitatea să-l întreb pe cine a înjurat. Sunt păreri și păreri… eu nu zic că n-are minte, zic că este copil, care nu s-a maturizat complet.

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Mutu este născut în 1979, Octavian Popescu este 2002. Este normal ca el să nu aibă o gândire atât de matură. Și eu realizez că am făcut niște tâmpenii majore, când am coborât din lojă și am lovit un spectator. Acum nu pot să nu mi le mai asum. Nu am avut minte, acum am. Deocamdată, ce fac eu, nu știu dacă fac bine sau dacă fac rău, dar sunt singurul care rămâne de atâția ani în fotbal. Nu mă interesează să primesc sfaturi. Am 61 de ani și pot să dau eu sfaturi, nu să primesc. (n.r. deci nu-l luați de urechi) Îl iau de umeri (n.r. râde). Octavian Popescu este copilul meu. Am avut și bune, și rele cu el. Am avut discuții peste discuții. Nu am nimic să-i reproșez, ci doar că nu e așa la fiecare meci, deși ar trebui să fie așa.

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(n.r. Despre Boutoutaou) Spre exemplu, părerea lui Ilie Dumitrescu a fost alta. Ilie a văzut o colaborare foarte bună între Boutoutaou și Cisotti, ceea ce am văzut și eu, iar eu am și revăzut meciul. Numai câte pase filtrante i-a dat lui Cisotti… mie mi s-a părut că a jucat bine. Că nu a avut faze personale, asta e altceva. A avut un șut de la distanță. O să le spun celor care filmează antrenamentele să scoată loviturile libere pe care le bate după fiecare antrenament, să vedeți”,