Adrian Mutu, rețeta succesului pentru FC U Craiova? „A dat dovadă de curaj. E un fenomen!” Exclusiv

Sunt mișcări de trupe majore la FC U Craiova 1948 după promovarea în prima ligă. Adrian Mititelu l-a schimbat pe din funcția de antrenor principal, iar în locul său a fost numit Adrian Mutu, fostul selecționer al naționalei U21, așa cum FANATIK

ADVERTISEMENT

În interviul pentru publicația noastră, Dragoș Firțulescu și-a expus sentimentele față de FC U și a vorbit despre situația orașului, având în vedere că Bănia va avea două echipe în prima ligă.

Adrian Mutu, rețeta succesului pentru FC U Craiova. Dragoș Firțulescu, cuvinte de laudă la adresa celui care i-a fost idol: „E un fenomen. Clauza cu cele patru meciuri fără victorie, o dovadă de curaj”

Unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-a dat Bănia în perioada anilor 2000, Dragoș Firțulescu, a ajuns la 32 de ani. Fostul jucător al celor de la FCU Craiova a evoluat ultima dată în Bulgaria, la Slavia Sofia, și spune că în vară va semna ultimul său contract din cariera de jucător profesionist, fiind convins că va mai duce doi sau trei ani la un nivel ridicat.

Dragoș, cum mai ești?

-Vă salut! Eu sunt bine, îmi dedic ultimii doi, trei ani numai pentru fotbal și mă mențin la un nivel bun. Acum, în vară, cred că o să semnez pentru ultima dată în cariera mea, țînând cont că am împlinit de curând 32 de ani. Încă doi sau trei ani la intensitate maximă, iar apoi agățăm ghetele în cui, nu mai „tragem mâța de coadă.”

ADVERTISEMENT

Cum comentezi numirea lui Adi Mutu pe banca lui FC U? Crezi că va face treaba?

– Când am început fotbalul la Craiova, marele Gică Hagi îi pasase ștafeta de lider lui . El a fost idolul meu, am crescut cu Mutu. Da, el și Ionuț Lutu. Apoi, Trică a venit la Craiova și m-a luat sub aripa lui și am progresat mult în fotbal. Țin să îi mulțumesc pe această cale și să îi urez multă baftă. E un om ambițios și un antrenor foarte bun. Sunt sigur că va merge la bine.

Crezi că Mutu a greșit când a ales să meargă la Craiova după plecarea de la naționala U21? E un pas în spate?

ADVERTISEMENT

– Adrian Mutu, pe lângă talentul cu care s-a născut, mereu a dat dovadă ca e sigur pe el și că știe ce sa aleagă. Dacă va avea liniște și suport din partea conducerii, cu siguranță va avea rezultate. A făcut performanță la U21 , dar a avut rezultate bune și cu tineretul lui Al Wahda în Dubai. Cred în el cum am crezut ca și fotbalist. E un exemplu de luptător, de câte ori a căzut s-a ridicat la un nivel mult mai înalt.

Cum ți se pare clauza că dacă are patru meciuri fără victorie?

– Clauza e treaba lor, probabil știe ce poate și dă dovadă de curaj, ceea ce îl caracterizează. Să nu uităm că Mutu e un fenomen și nu numai în România, ci și în Italia.

51 de meciuri pentru FC U Craiova are Dragoș Firțulescu

2 ani de contract are „Briliantul” cu echipa deținută de Adrian Mititelu

ADVERTISEMENT

Dragoș Firțulescu, declarație de dragoste pentru FC U Craiova: „M-am îndrăgostit pentru a doua oară de aceeași femeie!”

FC U Craiova a promovat în Liga 1, iar orașul va avea două echipe de fotbal în prima ligă. Cum comentezi situația asta?

– FCU este singura echipă din România despre care mai citesc și pe care o urmăresc pe rețelele de socializare. Orașul a avut o singură echipă, la care eu am venit când am împlinit 10 ani și am jucat până la 22 de ani, atunci când cariera mea luase un drum ascendent, iar acea echipă este cea care a promovat acum în Liga 1.

Acum sunt două echipe, așa cum era și cu Extensiv pe timpuri. Sunt bucuros pentru oamenii care au pătimit și și-au dedicat viața pentru acest club și pe care nu l-au lăsat la greu. Mă refer în special la Peluza Sud și ceilalți mii de suporteri cu care am întreținut mereu o legătură pe rețelele de socializare. E benefic pentru fotbalul craiovean și pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Ai vrea să revii la Craiova? Mititelu junior chiar caută jucători experimentați…

– Nu cred că mai e loc pentru mine, nu cred că întru în calculele lor. Dacă aș vrea să vin la Craiova? Cine nu și-ar dori să își încheie carieră acolo unde a început-o?! Să am o ultima poză împreună cu inimioasa Peluza Sud, să rămână în istoria familiei mele.

Va spun sincer și tata vă poate confirma. L-am sunat în ziua în care Peluza Sud împreună cu toți suporterii au ieșit în centrul orașului și apoi la stadion sărbătorind cu băieții….am simțit ceva unic, mi-aș fi dorit să fiu acolo, mi s-a făcut părul de găină, fotbaliștii lui FC U să fie mândri, deoarece asemenea momente greu întâlneșți în fotbal. Sunt mândru că am avut parte de ele la prima promovare și apoi la unele meciuri pe stadionul din Bănie! Pot spune că m-am îndrăgostit a doua oară de aceiași femeie.

ADVERTISEMENT

Ce i-a transmis Dragoș Firțulescu lui Adrian Mititelu Junior: „A fost așa cum am spus”

Care crezi că a fost atuul lui FCU în Liga 2?

– Echipa a avut tot ce a fost necesar: pe antrenorul Eugen Trică, Peluza Sud, fotbalișți buni cu dorința așa cum trebuie la Craiova, dar și o susținere financiară foarte bună. S-au aliniat toate. Eu am mai vorbit cu Adită (n.r. – ), îl știu de mic, am fost la aceeași școală în Craiova, el fiind mai mic cu patru sau cinci ani. I-am spus că atunci când s-a întors Trică, dar și când a venit Bornescu, că echipa va promova și așa a fost. Au reușit lucruri frumoase.

Dragoș Firțulescu a bifat 15 echipe în cariera sa de jucător: FCU Craiova, FC Caracal, Alki Larnaca, FCM Târgu Mureş, Universitatea Cluj, FC Olt Slatina, UTA, Kaposvar, Dinamo, CSM Rm. Vâlcea, Pandurii, Beroe Stara Zagora, Dunav Ruse, Channaiynn și Slavia Sofia. În acest moment, olteanul este cotat la 200.000 de euro și este liber de contract după despărțirea de bulgari.