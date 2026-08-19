Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri

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Adrian Mutu a vorbit deschis despre plecarea sa de la CFR Cluj, din aprilie 2024. Antrenorul român și-a dat demisia după eliminarea din Cupa României. Atunci, ardelenii au pierdut cu 0-4 în fața divizionarei secunde Corvinul Hunedoara. La mai bine de doi ani distanță, „Briliantul” și-a explicat decizia. Tehnicianul consideră că anumiți jucători nu și-ar fi apărat corect șansele. Mai mult, deși a cerut ca aceștia să fie dați afară, conducerea nu i-a aprobat solicitarea.

Mutu dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, înainte să plece de la CFR Cluj

În 2024, CFR Cluj a fost eliminată total surprinzător de Corvinul Hunedoara din . Echipa din Liga 2 avea să pună mâna pe marele trofeu și să reprezinte România în cupele europene. După acel meci din luna aprilie, Adrian Mutu și-a dat demisia.

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S-a scris în acea perioadă despre faptul că anumiți jucători de la CFR Cluj, care nu erau de acord cu filosofia lui Adrian Mutu, nu și-ar fi apărat corect șansele în meciul cu Corvinul Hunedoara, special pentru a-l înlătura de la echipă.

Cine sunt jucătorii acuzați de Adrian Mutu

Acum, Adrian Mutu a vorbit deschis despre acest subiect. nu a dat nume, însă a scos în evidență eliminarea din minutul 11 a lui Panagiotis Tachtsidis și a mai spus că a fost dezamăgit de un alt fotbalist care evoluează în continuare în Gruia. Dintre actualii jucători ai feroviarilor, doar Camora și Muhar au jucat la Hunedoara. Croatul a plecat între timp de la echipă.

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„După acel 0-4 cu Corvinul, am avut niște pretenții de la Neluțu, de a renunța la anumiți jucători. După părerea mea, nu și-au apărat corect șansele și nu aveau o viață sportivă corectă. Eu așa cred, că nu și-au apărat corect șansele. Din experiența mea.

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N-aveai cum! Aveam la CFR o medie de puncte de echipă campioană. N-avea cum să fie discrepanța asta de atitudine de la un meci la altul. Era clar că jucătorii voiau să scape de mine. I-am spus lui Varga că aș vrea ca acești trei jucători să plece imediat de la echipă. Nu pot să dau nume. Doar unul mai este și acum. Când iei roșu în minutul 11… (n.r. – Panagiotis Tachtsidis). Eu am aplicat niște amenzi. Am impus un program și un comportament pe care ar trebui să-l aibă jucătorii. Erau probleme foarte serioase. Pentru un fotbalist, să întârzie la masă sau la antrenament… Nu-i face onoare. Au fost multe alte lucruri foarte grave”, a declarat Adrian Mutu, conform