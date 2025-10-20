Adrian Mutu rupe tăcerea despre oferta de a antrena U Cluj: “Aşa a rămas!”

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia după eşecul suferit de . Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, Adrian Mutu este unul dintre numele aflate pe lista şefilor.

Adrian Mutu, dezvăluiri despre negocierile cu U Cluj!

„Briliantul” a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre discuţiile pe care le-a avut cu Radu Constantea. Adrian Mutu a declarat că a fost contactat de U Cluj şi dacă va fi ales, va urma o discuţie decisivă pentru preluarea echipei:

„Discuţiile cu U Cluj merg, sper să meargă şi mai departe. Am fost sunat de Radu Constantea, a fost o discuţie colocvială, cum văd eu situaţia şi le-am transmis dacă dacă ei consideră că eu sunt alegerea, intrăm în detalii mai profunde.

Până atunci este normal ca ei să îşi facă treburile, să vadă cum gândesc mai mulţi antrenori. Neluţu Sabău a făcut o treabă extraordinară şi trebuie să vină antrenorul potrivit pentru a duce mai departe.

Au avut un sezon extraordinar anul trecut, aşteptările tuturor erau mai mari. Nu au reuşit să satisfacă pe toată lumea şi sunt într-un moment mai dificil. Important e cum se gestionează pe termen scurt, până la pauza naţionalei.

Concret a rămas că ne vom mai auzi o dată la telefon dacă voi fi eu alesul şi atunci o să vedem. Cum am spus, a fost un telefon colocvial, mi s-a luat pulsul. Au sâmbătă meci cu Oţelul, meci greu. Sunt într-un moment foarte bun. Am avut probleme şi cu CFR Cluj, deşi n-am pierdut niciodată acolo”, a spus Adrian Mutu.

Radu Constantea vrea să numească antrenor până marţi la U Cluj

FANATIK SUPERLIGA după demisia lui Neluţu Sabău. Preşedintele ardelenilor a spus că Adi Mutu este pe listă, iar până marţi încearcă să numească un antrenor:

„Analizăm situaţia. Vom avea o şedinţă la club, o să avem anumite discuţii. Încercăm să luăm o decizie cât mai repede posibil. Deocamdată nu aş putea spune că e în pole position (n.r. Bergodi), încercăm să discutăm cu fiecare antrenor.

Să avem şi un antrenor care să se potrivească. Putem confirma că Adrian Mutu este pe listă. Cu siguranţă poate fi o variantă. Noi am avut acea discuţie în urmă cu două săptămâni când am încercat să resuscităm lucrurile din interior.

A încercat şi alte metode, a schimbat sistemul, dar mesajul pe care l-a transmis în aceste două săptămâni nu a ajuns la jucători. Ne dorim ca până marţi să avem antrenor”, a spus Constantea.