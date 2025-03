Adrian Mutu rupe tăcerea după despărțirea de Petrolul: „Eu am decis să plec! A fost o decizie riscantă când am semnat!”

după aproape 3 luni. i-a fost fatal. „Briliantul” a spus totul despre ruptura dintre el și echipa din provincie.

Cum a comentat Adrian Mutu despărțirea de Petrolul Ploiești

Rămași fără antrenor principal după plecarea turcului Mehmet Topal înaintea Crăciunului de anul trecut, „Lupii” au decis să bată palma cu Adrian Mutu, cel care a îmbrăcat tricoul lor spre finalul carierei de fotbalist. Fostul mare internațional român a avut misiunea de a continua munca lui Topal și de a califica Petrolul în play-off, obiectiv ratat în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea „DON Mutu”, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe tehnicianul român cum s-a ajuns la decizia de a pleca de la echipa prahoveană, deși contractul său cu aceștia se întindea până în vara anului 2026.

„A fost un risc, o decizie riscantă!”

„O să te întreb direct, a fost o greșeală că te-ai dus la Petrolul?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici. „Nu, nu a fost o greșeală, nu consider că a fost o greșeală. A fost un risc, adică o decizie riscantă. Dar nu consider că a fost o greșeală chiar dacă s-a terminat cum s-a terminat.

ADVERTISEMENT

E o experiență din care se învață, din care eu învăț. Mergem mai departe, nu pot să spui, pentru că e un club la care eu țin, îmi e drag. M-am dus cu inima deschisă și am plecat cu mare responsabilitate, gândindu-mă că să las pe cineva care e capabil să facă lucrurile mai bine decât le-am făcut eu în astea zece meciuri”, a răspuns Adrian Mutu.

„Aici era un motiv de îngrijorare pentru mine!”

„Bun, dar ca să lămurim lucrurile, că sunt foarte multe speculații. Ai plecat tu sau ei te-au demis?”, a insistat Horia Ivanovici. „Am plecat eu, da. Adevărul ăsta este. După meci le-am spus că o să mă gândesc, pentru că aveam două zile libere, noi am jucat. Da, bine, aveam trei zile libere, de fapt.

ADVERTISEMENT

Am rămas puțin… am fost dezamăgit și nu înțelegeam ce s-a întâmplat pentru că, așa cum spuneam, aceeași echipă și meciul cu Sepsi, doar Papp a lipsit și am avut o prestație la polul opus. Le-am spus că mă voi gândi bine în astea două zile și le voi da un răspuns dacă voi continua sau nu. Să gândească și ei la fel de bine ce vor să facă și să găsim motivele acestei inconstanțe a echipei pentru că echipa a făcut jocuri bune și n-a avut o constanță fotbalistică la nivelul performanței și aici era un motiv de îngrijorare pentru mine.

ADVERTISEMENT

În momentul când am discutat cu oamenii, cu cei din conducere, am ajuns la concluzia, atât eu cât și ei, că nu ne găsim nicio explicație, practic, ce se întâmplă. Trecem peste asta, pentru că așa e în viață, cu noroc și ghinion, cum putem să numim, dar intrând concret și analizând ceea ce s-a întâmplat în astea zece meciuri, vezi că lucrurile nu merg, ori că, nu știu, nu avem aceeași viziune sau nu avem o conexiune profesională, nu este un context favorabil să meargă.

„Am întrebat și jucătorii, fiecare pe rând, să vedem, să aflăm, ce probleme ar putea fi în cadrul echipei!”

La discuția finală, când am fost întrebat dacă eu cred că reușesc să scot echipa din această, să spunem, inconstanță în care se află, pentru că la nivel de ce înseamnă atmosfera a fost foarte bună. În momentul când am fost întrebat de acest lucru, le-am spus, după ce am analizat tot și m-am uitat din toate unghiurile, băi, în zece meciuri, excepția e victoria. Când ar trebui să-i fie invers, excepția ar trebui să fie înfrângerea, nu?

În cazul nostru, excepția e victoria. Adică avem două victorii în zece meciuri. Cred că ceva nu merge. Ceva nu se legă aici. Crede-mă că am întrebat, atât eu cât și conducerea, am întrebat și jucătorii, fiecare pe rând, să vedem, să aflăm ce probleme ar putea fi în cadrul echipei, ca să le putem rezolva… Nimeni n-a putut, inclusiv jucătorii, inclusiv noi n-am putut să ne explicăm de ce e inconstanța asta, mai ales și ce s-a întâmplat în ultimul meci”, a continuat Mutu.

„Mi s-a reproșat că sunt prea profesionist și prea serios!”

„Și atunci ce ai făcut? Ți-ai asumat-o tu pe ideea aia? Înseamnă că eu sunt vinovat? Înseamnă că plec eu atunci, nu?”, a mai întrebat Horia Ivanovici. „Am spus, băi, singurul lucru pe care poți să îl schimbi, pentru că bineînțeles că nu poți să dai toată echipa afară, e să-mi asum responsabilitatea și să plec eu.

Și că se, eu știu, creează ceva bine. Așa-zisul șoc, știi, clișee care… Probabil nu suntem pe aceeași undă. Energiile nu s-aliniază. Undeva e ceva, indiferent cât și-ar dori. Crede-mă, mi s-a reproșat că sunt prea profesionist și prea serios și nu glumesc!”, a concluzionat Adrian Mutu la „DON Mutu”.

Toate datele despre Adrian Mutu în perioada ca antrenor la Petrolul

Adrian Mutu semnase cu Petrolul la finalul anului trecut, pe un salariu de 12.000 de euro și o clauză de reziliere a contractului de 500.000 de euro. Cum despărțirea s-a făcut pe cale amiabilă, nu a mai existat problema clauzei, însă „Briliantul” va primi doar salariul pe perioada respectării contractului (două luni și jumătate).

Doar zece etape a rezistat Adrian Mutu la cârma Petrolului. Astfel, bilanțul său a fost următorul: 2 victorii (3-1 cu FC Botoșani și 1-0 cu Sepsi), 3 remize (0-0 cu Oțelul, 0-0 cu FCSB și 1-1 cu Hermannstadt) și 5 eșecuri (1-2 cu Farul, 0-1 cu UTA, 0-2 cu CFR Cluj, 0-1 cu Poli Iași și 0-2 cu FC Botoșani).

De la revenirea în primul eșalon, Petrolul a fost condusă de următorii antrenori: Nicolae Constantin, Florin Pîrvu, Florin Stângă, Laszlo Balint, Mehmet Topal și Adrian Mutu. , fiind actualul antrenor al „Lupilor”.