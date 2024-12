Pep Guardiola a venit în România în perioada când FCSB a întâlnit-o pe Manchester City în preliminariile UEFA Champions League. Atunci, , a doua zi după meci, când formația din Premier League se antrena pe terenul lui Dinamo.

Adrian Mutu s-a întâlnit cu Pep Guardiola! Dezvăluiri despre dialogul cu antrenorul iberic: „Mi-a zis cele 3 lucruri la care nu renunță”

Pep Guardiola este de departe unul dintre cei mai mari antrenori din istorie. Tehnicianul spaniol a avut o carieră strălucită ca jucător, dar a devenit un adevărat exemplu în momentul în care și-a început cariera de antrenor.

Cu trei trofee UEFA Champions League în palmares, Pep a venit la București în anul 2016, atunci când FCSB a dat piept cu Manchester City în preliminariile pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. A doua zi după meci, formația din Premier League a efectuat un antrenament pe terenul lui Dinamo.

Adrian Mutu și Ioan Andone au avut ocazia să schimbe câteva cuvinte cu antrenorul care a scris istorie alături de Barcelona și Manchester City, iar „Briliantul” a povestit care sunt principalele lucruri la care Guardiola nu ar renunța din filozofia sa despre fotbal.

„Eu am fost și am vorbit cu Pep. Vorbește foarte bine italiana. Eram la Dinamo atunci și m-am dus să văd antrenamentul de după meci, când s-a terminat 5-0 pentru City (n. r. cu FCSB). La antrenamentul de dinainte de meci, cel oficial, nu s-a putut, toată lumea vrea să își mențină concentrarea pentru meci.

Asta era deja după meci, a doua zi dimineață la ora 11 ei au avut antrenament. Ca să îți dai seama de nivelul de profesionalism, jucătorii care nu au jucat sau care au jucat mai puțin erau la antrenament la ora 11, ceilalți erau la refacere în hotel. Abia după au plecat în Anglia, au ținut morțiș să aibă antrenament.

Au făcut un antrenament normal și atunci am vorbit cu Pep și l-am întrebat.. M-am gândit că nu știu cât timp am și l-am întrebat la ce nu ar renunța el în filozofia lui atunci când are o echipă, la nivel tactic mă refer. El mi-a zis că are trei lucruri la care nu renunță, două foarte importante și anume build-up-ul de la portar, primul”, a început Adrian Mutu.



Adrian Mutu: „Mulți au încercat să îl copieze pe Guardiola”

„Construcția de la portar adică. El cu această construcție de la portar practic a stricat fotbalul, pentru că una este să facem construcție de la portar cu genul ăsta de jucători și una e să faci cu alt gen de jucători.

Un alt lucru la care a spus că nu va renunța este reacția după pierderea mingii și pressing-ul avansat și l-am întrebat de ce. Reacția după pierderea mingii e am pierdut mingea, nu te retragi și aștepți, dacă ai pierdut mingea rămâi în zonă acolo sus cum erai și începi să faci pressing.

Al treilea a zis posesia. A spus că e vorba de posesia progresivă. De ce faci lucrul ăsta să îi muți de pe o parte pe alta, pentru faptul că, făcând lucrul ăsta cu o viteză sporită, îi faci să își piardă distanțele între jucători și între compartimente și atunci găsești loc între linii. Astea înseamnă posesie progresivă.

El a spus că la asta se poate adapta. Una e posesia aceea de la Barcelona care chiar era enervantă la un moment dat.. El zicea că dacă începe cu o construcție joasă de la portar, el zicea că mingea e la el, nu aleargă după ea, de multe ori când dai minge lungă ai șanse 50-50, poți să vii pe mingea a doua.

‘Poți să faci lucrurile astea doar cu jucători de mare calitate’, a spus el. Aici are mare dreptate pentru că mulți au încercat să îl copieze, cu jucători cu mai puțină calitate, dar de multe ori s-au luat goluri din situații ridicole”, a declarat „Briliantul” la DON MUTU.

