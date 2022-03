Eduard Stăncioiu a plecat din Giulești, înainte să participe la primul antrenament. ”Galeria exagerează și greșește, dar pentru Rapid și Mutu renunț”

Adrian Mutu a pierdut primul om din staff. Eduard Stăncioiu a renunțat la aventura în Giulești, după ce fanii echipei i-au transmis că nu este dorit la Rapid, din cauza trecutului lui. Stăncioiu a apărat doi ani poarta rivalei FCSB.

Eduard Stăncioiu nu a apucat să îmbrace treningul Rapidului

Fostul portar Eduard Stăncioiu a fost alegerea lui Adrian Mutu pentru poziția de secund în staff-ul lui. Nu au apucat să colaboreze. Fanii i-au transmis clar că nu are ce căuta la Rapid, iar Stăncioiu s-a conformat.

”Pentru Rapid și pentru Adi Mutu, mă voi retrage. Am discutat cu Adi și pentru liniștea lui am deci să nu continui această aventură. Consider că îl ajut cu această decizie.

Galeria exagerează și reșește. Mi-ar plăcea să avem o discuție bărbătească, să le explic cât de mult greșesc, dar nu este momentul acum”, a declarat Stăncioiu la .

Eduard Stăncioiu, gonit de suporteri din Giulești

Prima zi oficială în Giulești a noului staff a fost una și oamenii lui. Fanii nu vor să audă de secundul Eduard Stăncioiu, care a jucat în trecut la FCSB.

Dacă numirea pe banca tehnică a lui Mutu mai poate fi trecută cu vederea, în ciuda trecutului său dinamovist, prezența în staff a lui Stăncioiu a detonat spiritele între suporterii feroviari.

La primul antrenament oficial Mutu a fost luat tare de suporteri, dar a reușit să se facă înțeles și fanii au acceptat un ”armistițiu”. Nu de același tratament s-a bucurat Edi Stăncioiu.

Pentru a evita o confruntare cu fanii, Stăncioiu a preferat să rămână la vestiar, însă le-a transmis acestora că nu va pleca de la Rapid, decât după ce va avea o discuție cu liderii galeriei. În cele din urmă a cedat și a făcut cale întoarsă.

Liderul galeriei, mesaj care nu lasă loc de interpretări: ”Ni se întorc morții în pământ!”

Fanii Rapidului și-ar fi dorit pe bancă una dintre legendele clubului, dar s-au ales cu Adrian Mutu și Eduard Stăncioiu. Fostul selecționer a fost renegat încă din perioada în care doar se vehicula instalarea lui pe banca tehnică.

Cireașa de pe tor a fost pentru postul de secund, Eduard Stăncioiu. Fostul portar, crescut de Sportul Studențesc, trecut pe la FCSB i-a ridicat tensiunea liderului de galeriei Liviu Ungureanu, zis și Bocciu’. Acesta i-a mobilizat pe Rapidiști să-l ”convingă” pe Stăncioiu să plece înainte să îmbrace treningul clubului feroviar.

”În cazul în care nu ați observat cine este în staff-ul lui Adrian Mutu, e acel aurolac care ne înjura mereu, Stăncioiu. Așa tupeu de bulangiu să ai să vii tu în casa noastră? Ordinarule, ai venit tu la Rapid?! Dispari cât de repede poți. Această mizerie este secund la Rapid?

Eu nu pot accepta această umilință, am înghițit prea multe. La luptă, tată, aici este Rapid! Ni se întorc morții în pământ! Giuleștiul să fie inaugurat cu un stelist și un dinamovist pe bancă…”, a scris Liviu Ungurean, pe contul său de Facebook.